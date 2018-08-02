İki İran bankası Hindistan’da şube açacak

Elif Varan / İstanbul ,2 Ağustos (DHA) - İran Ticaret Odaları Birliği iki İran bankasının (Bank Pasargad ve Saman Bank) Hindistan'da şube açacağını açıkladı.

Tehran Times'da yer alan habere göre,

İran-Hindistan İş Konseyi Başkanı Ebrahim Jamili, konuya ilişkin açıklamasında, şubelerin, Hindistan'la ticaret yapan İranlı iş adamlarına büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Jamili şöyle devam etti:

Hindistan, yaptırımlar devam ederken bile İran ile ticari bağlarını koruyan ülkelerden biriydi ve hatta bu dönemde İran'la ticaretini artıran nadir ekonomilerden biri oldu."

14 Temmuz’da, Hindistan’ın İran bankası Bank Pasargad’ın Mumbai’de bir şube açması teklifini onayladığına dair Hindistan basınında haberler çıkmıştı.

Karar, ABD'nin İran'a yaptırımları tekrar uygulayacağını açıklaması ve diğer ülkelerin İran'dan petrol alımlarını en aza indirmelerini istemesi üzerine çıktı.

Hindistan'da İran bankasının varlığı, iki ülke arasındaki fonların sorunsuz akışını sağlayacak önemli bir mali kanal olması hedefleniyor.

