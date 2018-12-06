FİNANS

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi olayının ardından Mersin'de pizza restoran işleten Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, kilitli pizza kutusu üretti.

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- ESKİŞEHİR'de bir kuryenin müşteriye götürdüğü pizzaya tükürmesi olayının ardından Mersin'de pizza restoran işleten Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, kilitli pizza kutusu üretti. Patent başvurusu yapan iki kardeş, yurt dışına ihraç etmeyi planladıkları kutular ile ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlamayı hedefliyor. İlk etapta 5 milyon adet ile Türkiye pazarına girecek olan kilitli pizza kutusu, yaklaşık 2 ay sonra dünyanın farklı ülkelerine gönderilecek.
Mersin'de pizza restoran pizza restoran işletmecileri Hasan ve Çeşminaz Tosun kardeşler, ürettikleri kilitli pizza kutusu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusu yaptı. Tosun kardeşler, kutuları piyasaya sürmek için gün sayıyor. 'Bastır patlat, kendine çek. İlk sen aç, ilk sen dokun' sloganının yer aldığı kilitli pizza kutularının üretimi ve ihracatına yönelik açıklama yapan Hasan Tosun, "Bu kutu yurt dışında üretilmiş ya da bulunmuş olsaydı, bunu ithal eden bir ülke olacaktık. Şu an bu Türkiye'de bulundu. Patenti de Türkiye'ye ait olduğu için burada üretilecek ve ithal eden değil, ihraç eden durumunda olacağız. Dünyadaki pizza sektörünün cirosu küçümsenmeyecek bir cirodur. Çünkü dünyanın her ülkesinde yüz binlerce pizza işletmesi var. Milyarlarca insan pizza yiyor, milyarlarca pizza kutusu kullanılıyor. 100 yıldan beri kullanılan klasik pizza kutularını artık değiştirdik. Bu kutu, yeni nesil bir kutudur. Maksimum gıda güvenliği ve hijyen için tüketicilere güven veren kilitli pizza kutusudur" dedi.
'SIFIR MALİYETLE EKONOMİYE KATKI'
Kilitli pizza kutusu ile klasik kutunun maliyet farkı olmadığını dile getiren Hasan Tosun, "Bu kutunun diğer klasik pizza kutusu ile arasındaki maliyet farkı sıfırdır. Maliyeti yüzde 1 oranında dahi etkilemiyor. Çünkü kutunun kilidi, kutunun kendi yüzölçümünden oluşturulduğu için kutunun ölçüsüne etki yapmıyor ve fiyat değişmiyor. Dünyada hergün milyarlarca pizza kutusu yapılıyor, paketleniyor. Türkiye'nin de milyarlarca kutuyu dünyanın her ülkesine ihraç edeceğini düşünecek olursak, ülke ekonomisine inanılmaz bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
'2 AY SONRA DÜNYA PAZARINDA'
Restoranın ortağı Çeşminaz Tosun ise önümüzdeki hafta içerisinde Türkiye pazarına giriş yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye ve dünya üzerinde faaliyet gösteren farklı pizza kuruluşları bizimle bağlantıya geçti. Çünkü kilitli pizza kutusu fark yaratacak bir ürün pazarda. 5 milyon adet ile Türkiye pazarına önümüzdeki hafta giriş yapacağız. Bu demek oluyor ki, Türkiye'deki her ilde faaliyet gösteren bütün butik pizzacılar kilitli pizza kutusunu tedarik edebilecekler. Dünya geneli ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yurt dışında partner çalıştığımız 2 farklı kuruluş var, hem Avrupa hem de Amerika ayağında altyapı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay sonra dünya pazarında olacağız."

FOTOĞRAFLI

İki kardeş, kilitli pizza kutusu ürettiİki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

PARTNERBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyorBu problemi pek ciddiye almıyoruz ama iş işten geçince tedavi edilemiyor
Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmekBadeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek
Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyorKaravelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA bölgesi şampiyonları arasında

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

Bursalı firmadan Romanya pazarına 21 milyon euro'luk yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.