"İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda enerji

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan planda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilecek icraatlara da yer verildi.

Buna göre, yıl sonuna kadar Hakkari'ye doğal gaz götürülerek 81 il merkezinin hepsine bu imkan sağlanacak.

Hidrokarbon aramalarına devam edilecek Akdeniz'de, aramalar kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda 3 boyutlu sismik veri toplanacak.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım boru hattının Türkiye topraklarındaki kara kısmının yapımına da başlanacak.

Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde, tüvenan linyit üretiminin yüzde 9 artırılarak 7 milyon tona çıkarılması hedefine yer verilen plana göre, tüvenan taşkömürü üretimi de yüzde 7 artırılarak 427 bin tona yükseltilecek.

- Maden sahalarını ekonomiye kazandıracak ihaleler

Ayrıca bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için rezervlerin Türkiye'de işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla söz konusu alanların ihale ilanına çıkılacağı aktarılan planda, enerji çerçevesinde yer alan diğer unsurlar ise şöyle sıralandı: