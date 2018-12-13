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"İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda enerji

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında bin tane maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacak - Akdeniz'de hidrokarbon aramalarına devam edilecek - Yıl sonuna kadar Hakkari'ye doğal gaz götürülerek 81 il merkezinin hepsine bu imkan sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan planda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilecek icraatlara da yer verildi.

Buna göre, yıl sonuna kadar Hakkari'ye doğal gaz götürülerek 81 il merkezinin hepsine bu imkan sağlanacak.

Hidrokarbon aramalarına devam edilecek Akdeniz'de, aramalar kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda 3 boyutlu sismik veri toplanacak.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım boru hattının Türkiye topraklarındaki kara kısmının yapımına da başlanacak.

Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde, tüvenan linyit üretiminin yüzde 9 artırılarak 7 milyon tona çıkarılması hedefine yer verilen plana göre, tüvenan taşkömürü üretimi de yüzde 7 artırılarak 427 bin tona yükseltilecek.

- Maden sahalarını ekonomiye kazandıracak ihaleler

Ayrıca bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için rezervlerin Türkiye'de işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla söz konusu alanların ihale ilanına çıkılacağı aktarılan planda, enerji çerçevesinde yer alan diğer unsurlar ise şöyle sıralandı:

"- Güneş enerjisine dayalı elektrik santral kurulu günün yüzde 21'ine denk gelen bin megavat kurulu gücündeki YEKA-GES 2 yarışması için başvuruların alınması,

- Kamu kaynaklı günlük doğal gaz üretiminin yüzde 18 artırılarak günlük bir milyon metreküpe çıkarılması,

- Kömür üretimi yapılmayan kamuya ait 4 adet sahanın özel sektöre devrinin tamamlanması,

- Maden arama, araştırma ve üretiminde elde edilen jeolojik bilgi ve verilerden 220 bin metre karot numunesi ve 100 bin adet jeokimya numunesinin arşivlenerek kullanıcıların hizmetine sunulması,

- Tarım sektörü için üç yeni Bor Gübre üretimine başlanması,

- Birinci 100 günlük dönemde tamamlanan yeni tesiste üretilen borlu temizlik ürününün piyasaya arzı için lansman yapılması,

- Dünya bor pazarının lideri olarak 100 günlük dönemde toplam 500 bin ton rafine bor ürünü satışının yapılması,

- Maden bölgesi ilan edilen ilk bölge olan İstanbul Cebeci Taş Ocaklarının şirketleşme işlemlerinin tamamlanması,

- Yer altı kaynakları potansiyelimizin tespiti için havadan jeofizik araştırmalar kapsamında, Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 96'sının taraması neticelendirilerek haritaların hazırlanması,

- Yer altı kaynaklarını potansiyelinin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1 milyon 500 bin metreye ulaştırılması,

- Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan'da iki adet metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması,

- Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak elektronik maden (e-maden) projesinin faaliyete geçirilmesi,

- e-Devletten Kamudan Vatandaşa, Özel Sektöre, Kamuya (G2C, G2B, G2G) sunulan hizmetlerin gerçekleşme oranı ortalamasının yüzde 93'ten yüzde 98'e yükseltilmesi."

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