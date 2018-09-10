"İkinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme umut verici"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimler, dış politikada gerginlikler ve döviz kurlarında hızlı artışların yaşandığı bu süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyümesinin umut verici olduğunu belirtti.

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.

Ekonomik ve finansal saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğini yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle tamamlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Burkay, sanayi ve ihracatın desteklenmesinin büyüme temposunu artıracağına dikkati çekti.

Burkay, yılın ikinci çeyreğinde elde edilen büyümenin Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin gücünü ispatladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçimler, dış politikada gerginlikler ve döviz kurlarında hızlı artışların yaşandığı bu süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme göstermesi umut verici. Yılın ilk yarısını yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme rakamıyla tamamlayan Türkiye, OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı."