"İkinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme umut verici"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seçimler, dış politikada gerginlikler ve döviz kurlarında hızlı artışların yaşandığı bu süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyümesinin umut verici olduğunu belirtti.
Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi.
Ekonomik ve finansal saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğini yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyle tamamlamasının çok değerli olduğunu ifade eden Burkay, sanayi ve ihracatın desteklenmesinin büyüme temposunu artıracağına dikkati çekti.
Burkay, yılın ikinci çeyreğinde elde edilen büyümenin Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerinin gücünü ispatladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Seçimler, dış politikada gerginlikler ve döviz kurlarında hızlı artışların yaşandığı bu süreçte Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüme göstermesi umut verici. Yılın ilk yarısını yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme rakamıyla tamamlayan Türkiye, OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülkelerin başında yer aldı."
Katma değerli üretim, sanayi ve ihracata yönelik teşvik ve desteklerin artması ve açıklanacak Orta Vadeli Program'ın uygulamaya konulmasıyla büyümenin hız kazanacağını belirten Burkay, "Özel sektörümüz, ekonomi yönetimi tarafından sağlanan destekleri şimdiye kadar en iyi şekilde değerlendirdi ve büyümeye en güçlü şekilde katkı koydu. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ihtiyacı olan kapsamlı bir büyüme için sanayi ve ihracata yönelik desteklerin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Burkay, Bursa iş dünyası olarak Türkiye'nin büyüme rakamlarına en büyük katkıyı sağlamak adına "inadına üretim, inadına ihracat" anlayışıyla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı
'Abart egzozlu' araç sahipleri yandı! Ceza yağıyor
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (10 Eylül 2018)
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum