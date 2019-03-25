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"İkinci el araç sektörü 2019'a iyi başladı"

FİNANS HABERLERİ  | 25.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: - "Dalgalanmalara rağmen ikinci el sektöründe pazar geçen yıl yüzde 5 büyüdü. 2018'de 6 milyon civarında araç satıldı" - "İkinci el araç sektörü 2019'a iyi başladı. Sadece ocak ayında ikinci elde 500 bin araç satıldı. Bunlar muazzam büyüklükler" - "Bu yıl sıfır araç pazarında daralma bekleniyor ancak ikinci el araç pazarı büyüklüğünü korumaya devam edecek. Yılı 5 milyonun üzerinde bir satış rakamıyla kapatacağız"

SİNAN BALCIKOCA - Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, dalgalanmalara rağmen büyümeye devam eden ikinci el araç sektörünün 2019'a da iyi başladığını belirterek, "Sadece ocak ayında ikinci elde 500 bin araç satıldı. Bunlar muazzam büyüklükler." dedi.

Ayyıldız, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl sıfır araç pazarının yüzde 35 daraldığını ve 624 bin araç satıldığını anımsattı.

Sıfır araç pazarındaki bu daralmaya rağmen ikinci el sektörünün canlılığını koruduğunu ve büyümeye devam ettiğini anlatan Ayyıldız, "Dalgalanmalara rağmen ikinci el sektöründe pazar geçen yıl yüzde 5 büyüdü. 2018'de 6 milyon civarında araç satıldı. Bu müthiş bir pazar büyüklüğü. Belki de Türkiye'nin en büyük sektöründen bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Sadece ocak ayında ikinci elde 500 bin araç satıldı"

Ayyıldız, ikinci el araç sektöründen bu yıl da umutlu olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İkinci el araç sektörü 2019'a iyi başladı. Sadece ocak ayında ikinci elde 500 bin araç satıldı. Bunlar muazzam büyüklükler. Türkiye genç bir nüfusa sahip olduğu için araçlar bir ulaşım alternatifi olarak görülüyor. İkinci el araca talepler her zaman devam ediyor. Değişen sadece insanların hangi araca ulaşabildiği. Ekonomik durumu iyiyse lüks, değilse alt segmente kayıyor ancak ikinci el araç pazarı canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl sıfır araç pazarında daralma bekleniyor ancak ikinci el araç pazarı büyüklüğünü korumaya devam edecek. Yılı 5 milyonun üzerinde bir satış rakamıyla kapatacağız."

İkinci el araç sektörüyle ilgili hükümet tarafından ciddi çalışmalar yapıldığını da vurgulayan Ayyıldız, "Bunlar yakın zamanda devreye girecek. Bizim gibi kurumsal oyuncular bu alana yatırım yapmaya başladılar. Online satışlarda sektör lideriyiz. Yılda 22 binin üzerinde araç tamamen online sistem üzerinden müşterilerimiz tarafından fiziksel olarak görülmeden satın alınıyor. Bugüne kadar ikinciyeni.com'dan 77 bin civarında aracı bu şekilde sattık. 6 milyonluk pazarı düşündüğümüzde satışlar ağırlıklı olarak klasik yöntemlerle yapılıyor. İnsanlar görerek, dokunarak satın alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Garenta ikinci el otomotiv

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