FİNANS

İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında hizmete sunulan uygulama aracılığıyla ikinci el araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 1,5 milyon kişi tarafından sorgulandı - Söz konusu hizmetle ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetler önlendi

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ tarafından, ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla hizmete sunulan uygulamadan 1,5 milyon kişi yararlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017'de "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sık rastlanılan kilometre sıfırlanması konusundaki mağduriyetler engellendi.

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT ile paylaşılan verilere, kurumun mobil uygulamalarına plaka veya şasi numarası girilerek 6 lira bedelle bakılabiliyor. Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar 1,5 milyon kişi kullandı.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTTBank internet bankacılığıyla, PTTBank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu "www.epttavm.com" ve "HGS - Online Bakiye Yükle" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç satışı kilometre sıfırlama PTT

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