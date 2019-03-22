FİNANS

İkinci el araçta KDV uyuşmazlığı çözüldü

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 08:55 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Otomotiv Kongresi'nde müjdesini verdiği ikinci el otomobil ticaretindeki KDV uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin adım atıldı - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, ikinci el araç alınırken uygulanan KDV oranı, satılırken de geçerli olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9. Otomotiv Kongresi'nde müjdesini verdiği ikinci el otomobil ticaretindeki katma değer vergisi (KDV) uyuşmazlığı sorununun çözümüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti yapan mükelleflerce satın alınan araçlarda uygulanan KDV oranı, araç satılırken de geçerli olacak.

Bakan Albayrak, dün 9. Otomotiv Kongresi'nde yaptığı açıklamada, konuya ilişkin düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve KDV uyuşmazlığı sorununun çözüldüğünü ifade etmişti.

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KDV resmi gazete

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