FİNANS

"İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

Özellikle internet üzerinden satılan ikinci el araçla ilgili hazırlanmış ekspertiz raporlarının doğruluğunun mutlaka araştırılması ve dikkatli olunması istendi - Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık: - "Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yaparak yani aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar" - "Özellikle son 5 ayda bize 150 başvuru geldi. Araba pert olmuş ya da birçok parça değişmiş veya boyanmış ama sağlam olduğu yönünde sahte ekspertiz raporları düzenlenmiş"

CEM ŞAN - İkinci el otomobil alacak kişilerin, özellikle internet üzerinden satışa sunulan araçlarla ilgili hazırlanan ekspertiz raporlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, son zamanlarda sahte ekspertiz raporlarıyla ilgili Türkiye'nin birçok yerinden ciddi anlamda şikayetler geldiğini söyledi.

Gelen şikayetler üzerine araştırma yaptıklarını ifade eden Yanık, "Piyasada isim yapmış ekspertiz firmalarının raporlarını kopyalayan kötü niyetli kişiler, daha sonra bu raporların üzerinde bilgisayar ortamında oynama yaparak yani aracın boya, değişen parça gibi bilgilerini değiştirerek kazalı veya parçası değişmiş olan araçları orijinal gibi gösteren sahte raporlar düzenliyorlar. Oluşturulan bu sahte raporlar, o araca ait olduğu beyan edilerek araç almayı düşünen kişilere gösteriliyor." dedi.

Yanık, gerçeği yansıtmayan bu raporlarla araç alan kişilerin kandırıldığını belirterek, "Vatandaşlar bu sahte ekspertiz raporlarına güvenerek arabaları alıyorlar. Bu dolandırıcılık veya sahtekarlık olayıyla ilgili bize gelen şikayetler son zamanlarda arttı." ifadelerini kullandı.

- "Hazır ekspertiz raporlarına güvenmeyin"

İkinci el araç alacak kişilere uyarılarda bulunan Yanık, hazır ekspertiz raporlarına güvenilmemesini gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Piyasada veya internet ortamında araç satan kişilerin yaptırmış olduğu ekspertiz raporlarına güvenmeyin. Otomobil almak isteyen vatandaşlar alacakları aracı, bildiği veya bu işi profesyonelce yapan ekspertiz firmalarına götürsünler. Ya da gösterilen ekspertiz raporlarının üzerinde telefon numaraları var. Buraları arayıp böyle bir araca ekspertiz yapıp yapılmadığını sorsunlar. Ayda ortalama 30 civarı şikayet geliyor bize. Özellikle son 5 ayda bize 150 başvuru geldi. Araba pert olmuş ya da birçok parça değişmiş veya boyanmış ama sağlam olduğu yönünde sahte ekspertiz raporları düzenlenmiş. Bu konuda hem vatandaş hem de biz galerici esnafı olarak şikayetçiyiz."

Yanık, bu konuda raporu değiştirilen ekspertiz firmalarının da mağdur olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü rapora güvenerek aracı alan vatandaş, otomobilinde değişen veya boyalı parçaları öğrenince elindeki belgeyle ekspertiz firmasına gidip 'Nasıl ekspertiz yaptınız?' diye itiraz ediyor. Ekspertiz firmaları da arşivlerine bakıp bu araca ekspertiz raporu hazırlamadığını söyleyince vatandaş dolandırıldığını anlıyor." diye konuştu.

- "Aynı araca ait 3 rapor"

Kendilerine gelen bir şikayette aynı araca ait bilgileri birbirinden farklı üç ekspertiz raporunun olduğunu vurgulayan Yanık, ekspertiz raporlarının üzerinde yazan firmaları aradıklarını ve yetkililerin o araca ekspertiz işlemi yapmadıklarını söylediğini aktardı.

Yanık, vatandaşların aracı bilinen yerlerden alması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, alacakları aracını bu işin uzmanı olan yerlere mutlaka kendisi götürüp göstersin. İnsanların sunmuş olduğu ekspertiz raporları size ön izlenim vermiş olabilir ama bu raporlara çok fazla güvenmeyin. 50-60 bin lira vereceğiniz otomobil için 150-200 lira ekspertiz ücreti verip kendi gözünüzle alacağınız aracı kontrol ettirin. Bu işin ehline yaptırın. Bugün para kazanmak kolay değil. 10, 20 veya 30 bin lirayı alacağınız araca veriyorsunuz ama bu paranın yanı sıra 200 lira da kenara ayırın götürün aracı ekspertize gösterin. 50 bin lira verip de 200 lira kar ettik diyen insanların sonradan başı çok ağrıyor."

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da ikinci el araç piyasasında sahte ekspertiz raporuyla aldatılan tüketicilerden gelen şikayetlerin arttığını söyledi.

Tüketicilerin, ilk aşamada özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla, o belgeyi kendisine veren satıcı hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmalarını isteyen Ağaoğlu, "Aracı satan kişi tacir ise tüketici mahkemesinde, herhangi bir şahıs ise asliye hukuk mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açarak aracın geri verilmesi ile parasının iadesine veya uğradığı zararın tazminine karar verilmesini isteyebilirler. Aslında bu tür aldatıcı işlemler ile mağdur olmak istemiyorsa, ekspertiz raporunda imzası bulunan kişiye ulaşıp kendisine sunulan raporun gerçekliğini teyit ettirmelidirler." dedi.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklikTürk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik
Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebiFındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık dolandırıcılık ekspertiz ikinci el araç rapor

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Dolar/TL, 5,8580 seviyesini gördü

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.