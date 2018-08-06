"İkinci Petkim"de çalışmalar 2019'da başlayacak

Zaur Gahramanov, AA muhabirine, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti.

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti.

STAR'ın devreye girmesiyle Türkiye'nin dış ticaret açığının yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar azalacağına işaret eden Gahramanov, bu hedefle çizdikleri yatırım vizyonu kapsamında yeni bir petrokimya tesisi için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Rafineride yaklaşık 1 milyon ton reformat adı verilen petrokimya ham maddesi üretileceğini belirten Gahramanov, şöyle devam etti:

"Bunun 250 bin tonu Petkim'e gidecek. Petkim'in kapasitesi bunu işlemek için yetersiz. Kalan 750 bin tonu kullanarak ekonomiye ilave katkı getirmek için yeni bir petrokimya tesisi planladık. Bu, Azerbaycan, Petkim ve SOCAR için ama asıl Türkiye için. İkinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak gelecek haziranda çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Bu çok büyük bir yatırım olacak. Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacağımız ikinci petrokimya tesisinde 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırım yine Aliağa'daki tesislerimizin bulunduğu yerde olacak. Bütün tesislerimiz burada. Altyapı olarak da burası uygun. Bu yeni tesisle petrokimya ürünleri ithalatının yüzde 40'ını karşılamayı planlıyoruz."