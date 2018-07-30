"İkinci sürgünde 267 bin ton yaş çay aldık"

Yusuf Ziya Alim, ÇAYKUR'un içecek markası Didi'nin satış miktarında gerileme olduğunu ifade ederek, "Didi'nin distribütörü Çaytaş. Bunu kaldırıp ÇAYKUR'a alınca biraz düşme oldu. Yıl sonuna kadar geçen yılın rakamına, belki daha da yukarısına tekrar çıkacağız." diye konuştu.

Birinci sürgünde 217 bin ton yaş çay aldıklarını belirten Alim, ikinci sürgün döneminde bugüne kadar 267 bin ton yaş çay, 589 kilogram beyaz çay ve 20 bin 850 ton organik yaş çay alımı yaptıklarını dile getirdi.

"Kurumun kendi içinde tasarrufa gitmesi gerekiyordu. Borç biraz fazla olunca kısmak zorundasınız. Tam anlamıyla bir tasarruf dönemi başlattık. Bu, hem ÇAYKUR hem de üreticinin menfaatine. Özel sektör açısından da öyle. ÇAYKUR'un ayakta kalması ve dik durması için çok önemli. Çaykur Rizespor'da tasarruf etme şansımız yok. Biz aldığımız bayrağı daha ileri götürmek için çaba sarf ediyoruz. Kurumun ayağı üzerine daha sağlam basabilmesi, üretici, çay ve bölge için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bölgenin çaydan başka alternatifi olduğunu zannetmiyorum."

Alim, ÇAYKUR'un çayın teminatı olduğunu belirterek, "Bu yıl üretici ÇAYKUR'a daha çok çay vermek istedi. Özel sektör çay almamak için biraz diretti. Üretici de ÇAYKUR'u seçti. Biz de üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Üreticimizin yanındayız. Özel sektör zam yapmak istiyorsa yapabilir. Bağlayıcı bir etken yok." ifadelerini kullandı.

- "Stevia üreticilerden kabul görmedi"

Alim, şeker otu olarak bilinen stevia bitkisine ilişkin de "Stevia üreticiden kabul görmedi. Biz 46 ünitemize steviayı dağıttık. Bir üretici 'otun içinde kaldı, çürüdü.', biri 'ben bununla uğraşamam.' dedi. Üreticilerimiz kolaylığa alışmış, steviayı kabullenemedi. İnşallah kabul görür. Biz üreticiye destek veriyoruz. Bizim için bir alternatif olur. Kabul görmedi diye bir kenara atmadık. Proje devam ediyor." diye konuştu.