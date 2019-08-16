FİNANS

"İkinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Seçim atmosferinin tamamlanması, TCMB'nin faiz indirim kararının ticari kredilere de yansıması ve jeopolitik gelişmelerdeki yumuşamalarla ikinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, seçim atmosferinin tamamlanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararının ticari kredilere de yansıması ve jeopolitik gelişmelerdeki yumuşamalarla ikinci yarının daha olumlu geçebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Ekonomideki belirsizlikler ve iç talepteki daralma nedeniyle sanayi üretiminde haziran ayında gerileme yaşandığını belirten Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksini ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak gördüklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, ara malı ve sermaye malı üretiminin çok önemli olduğunu ifade ederek, ara malı ve sermaye malı üretiminin azalmasının istedikleri bir tablo olmadığını kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 gerilemeyle tamamlandığını aktaran Zeytinoğlu, "Seçim atmosferinin tamamlanması, TCMB'nin faiz indirim kararının ticari kredilere de yansıması ve jeopolitik gelişmelerdeki yumuşamalarla ikinci yarının daha olumlu geçebileceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksi

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