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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

İsviçre merkezli Climeworks, havadaki karbondioksidi, "doğrudan havada yakalama" (DAC) adı verilen alternatif teknolojiyle çalışan üçüncü işletmesini Güney İtalya'da Apulia bölgesindeki Troia'da açtığını açıkladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Sibel Deniz / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - İsviçre merkezli Climeworks, havadaki karbondioksidi, "doğrudan havada yakalama" (DAC) adı verilen alternatif teknolojiyle çalışan üçüncü işletmesini Güney İtalya'da Apulia bölgesindeki Troia'da açtığını açıkladı.
Quartz'ın haberine göre, tesisin her yıl havadan "150 metrik ton karbon dioksit yakalaması" bekleniyor. Yakalanan bu karbondioksit, daha sonra doğal gazın önemli bir bileşeni olan metana dönüştürülecek ve "yeşil gaz" kullanan kamyonlar için enerji olarak kullanılacak.
Bu işlem, güneş panelleri tarafından üretilen elektrikle suyu bileşenlerine ayırarak elde edilen hidrojenin kullanımını da gerekli kılıyor. Karbon dioksiti ve hidrojeni metana dönüştüren kimyasal reaksiyon aynı zamanda ısı da açığa çıkartıyor ve açığa çıkan bu ısı Climeworks tesisi tarafından, işlemin genel verimliliğini arttırmak için kullanılıyor.
Üçüncü tesisin sermayesi, rüzgârdan ve güneşten üretilen enerjiyi depolamaya yardımcı olan ve "Power to gas" denilen teknolojik gelişmeleri test eden Store&Go Projesi'nin bir parçası olarak, ağırlıkla AB tarafından verilen araştırma hibesi etrafında sağlandı.
Bunun arkasında, üretilen fazla elektriği metan üreten kimyasal tesislerin işletmesinde kullanarak, üretilen metanı 70 milyon müşterisi olan kıtanın kapsamlı gaz şebekesine dâhil etme fikri yatıyor.
Haberde, "Kesin olarak yalnızca İzlanda'daki tesis 'negatif yayılma' hedefine katkı sağlıyor. Diğer iki tesis karbon dioksiti geri dönüştürerek atmosfere salınımını geciktiriyor. Aynı zamanda, Climeworks’ün bu teknolojisi hala pahalı buna bağlı olarak da araştırma projeleri diyarında kalmayı sürdürüyor" denildi.
Habere göre, bir metrik ton karbon dioksiti yakalamanın maliyeti 600 ve 800 dolar arasında; ancak, Climeworks’ün temsilcisine göre bu fiyat, şirket daha fazla bu ünitelerden inşa ettikçe düşebilecek. (Fotoğraflı)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

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