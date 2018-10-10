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"İklim Değişikliği Projesi"ne 3 milyon 493 bin euroluk bütçe

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” 30 ayda tamamlanacak ve projenin bütçesi 3 milyon 493 bin euro olacak.

Elif Varan / İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” 30 ayda tamamlanacak ve projenin bütçesi 3 milyon 493 bin euro olacak.
Küçük ve büyük ölçekli programlar olmak üzere 2 gruptan oluşan proje, büyükşehir belediyeleri, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek 38 proje ile iklim değişikliğiyle mücadele edecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, evrensel olan ve insanlığın ortak meselesi olan çevreciliğin siyasetten de üstün olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
“Dünyadaki bütün bilim adamları bir araya gelerek kendi bölgelerinde raporlar yazıyor. Bu raporlardan sonra ülkeler, Birleşmiş Milletler çatısı altında tedbir almaya başladı.
“İklim değişikliği dünyada bütün insanlara ve canlılara zarar veriyor. Bunun için iklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz.
“İklim değişikliği konusunda öncelikle hatırlamamız gereken şu ki, günümüzde iklim sisteminde yaşanan değişiklikler insan ürünü ve bu değişikliğin yarattığı etkiler gün geçtikçe artıyor.
“Başlangıçta öngörülmeyen ani ve şiddetli hava olayları, seller, ekosistemleri olumsuz etkileyen kuraklıklar, orman yangınları ve diğer tehditler devletleri bu etkileri hafifletmek ve bu yeni koşullara uyum sağlamak için yeni politikalar oluşturmaya zorlarken öte yandan toplumları ve bireyleri de hayat tarzlarını yeniden şekillendirecek ve yaşam pratiklerini değiştirecek önlemler almaya yöneltiyor.
“1.5°C-2°C nin bile etkisi arasında çok büyük bir fark var.
“Eğer 1.5°C derece tutarsak ortalama deniz suyu seviyesi 10 cm daha az yükselmiş olacak, su kıtlığı yüzde 50 daha az oranda yaşanacak. Yarım derecenin bile çevreye, iklime etkisi çok büyük.
“İklim değişikliğiyle ilgili hibe programlarımız, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlarla uygulanacak 38 hibe projesinden oluşmaktadır.
“Bileşen kapsamında hibe faydacılarına proje uygulama ve izleme konusunda teknik destek sağlanacaktır.
“Dünyadaki en büyük fonlar çevre fonları, 100 milyar dolarlık fon var. Bu fonlar iklim değişikliğiyle mücadele için, yenilenebilir enerji projeleri için kullanılacak.
“Türkiye’nin bu fonlara ihtiyacı var. Çünkü Türkiye’de nüfus artışı çok yüksek ve bununla birlikte enerjiye ihtiyaçta artıyor. Türkiye, yılda 10 milyar dolar artan enerji için yatırım yapmak zorunda.
“O yüzden bu tip fonlara Türkiye’nin açık olması lazım.
“Dünyada en iyi fon kullanan ve bu borçları en iyi ödeyen ülkeyiz. Biz bu fonları alalım ki, Türkiye’nin yenilenebilir enerji projeleri için kullanalım.
“Ülke menfaatlerini topyekun korumak zorundayız.
“Türkiye, 2030’a kadar 75 GW olan enerjisini 150 GW üzerine çıkacak.
“Bunları dünyadan çok fazla para almadan kendi imkanlarımızla yapıyoruz.
“İletişim ve medyanın gücüyle Çevre Bakanlığının daha iyi işler yapacağına inanıyorum.”

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