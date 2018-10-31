“İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum” İstanbul’daki çalıştayda tartışılacak

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - İklim değişikliğiyle mücadelede yönetişim mekanizmalarının rolü ve iklim değişikliğiyle mücadelede ihtiyaç duyulan idari ve teknik düzenlemeler 1 ve 2 Kasım’da Renaissance Polat İstanbul Hotel’de yapılacak olan çalıştayda uluslararası uzmanlarca değerlendirilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortaklaşa finanse ettiği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uygulayıcılığında gerçekleştirilen Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi’nin bulguları kamuoyuyla paylaşılacak. Proje kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan çalıştayda iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum çabalarında ulusal ölçekli ve çok paydaşlı yönetişim mekanizmalarının rolü masaya yatırılacak.

Renaissance Polat İstanbul Hotel’de 1 Kasım Perşembe günü saat 09:30’da başlayacak olan çalıştayda yurtiçi ve yurtdışından FAO program sorumluları ve uzmanları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası bilimsel araştırmacılar “Ekosistem Tabanlı Uyum” yaklaşımının ekosistem yönetim aktivitelerinin güçlendirilmesine yönelik çabalara katkısını tartışacak. Çalıştayın açılış konuşmalarını Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek, FAO Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Sorumlusu Hafız Muminjanov, FAO Saha Programları Sorumlusu Salim Zahoueh ve Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar gerçekleştirecek. Ayrıca Richard Moody ve Nicholas Sharpe’ın da içinde bulunduğu önde gelen uluslararası iklim değişimi ve ekosistem uzmanları da basına açık sunumlar gerçekleştirecek.

