İklim değişikliğinin kaderini Kuşak ve Yol Girişimi belirleyebilir

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kuşak ve Yol Girişimi ülkeleri, 2050'ye kadar gerçekleştirmeyi planladıkları 12 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarında istenilen karbonsuzlaştırma seviyesini yakalayamazlar ise küresel sıcaklık artışı 3 dereceye kadar çıkabilir.

AA muhabirinin, Çinli Tsinghua Finans ve Kalkınma Merkezi, İngiltere merkezli Vivid Economics ve Amerika merkezli ClimateWorks tarafından hazırlanan "Kuşak ve Yol'u Karbonsuzlaştırmak: Yeşil Finansman İçin Yol Haritası Rapor"undan derlediği bilgilere göre, girişim dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve küresel ölçekteki gayrisafi yurt içi hasılanın dörtte birini oluşturan bir coğrafyayı kapsıyor.

Konu hakkında dünya çapında yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyan rapora göre, girişim kapsamındaki 126 ülkenin altyapı yatırımları, iklim değişikliğinin kaderinde kritik rol oynayacak. Kuşak ve Yol Projesi ülkelerinde 2050'ye kadar emisyonların yüzde 68 azaltılması gerekiyor.

Söz konusu ülkelerin 2050'ye kadar hayata geçirmeyi planladığı 12 trilyon dolarlık altyapı yatırımının karbonsuzlaştırılması için acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Bu yatırımların karbonsuzlaştırılması, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefi için kilit önem taşıyor.