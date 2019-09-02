FİNANS

İklim değişikliğinin kaderini Kuşak ve Yol Girişimi belirleyebilir

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Kuşak ve Yol Girişimi ülkeleri, 2050'ye kadar gerçekleştirecekleri 12 trilyon dolarlık altyapı çalışmalarında istenilen karbonsuzlaştırma seviyesini yakalayamazlarsa, küresel sıcaklık artışı 3 dereceye kadar çıkabilir - Kuşak ve Yol Girişimi ülkelerinde 2050'ye kadar emisyonların yüzde 68 azaltılması gerekiyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Kuşak ve Yol Girişimi ülkeleri, 2050'ye kadar gerçekleştirmeyi planladıkları 12 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarında istenilen karbonsuzlaştırma seviyesini yakalayamazlar ise küresel sıcaklık artışı 3 dereceye kadar çıkabilir.

AA muhabirinin, Çinli Tsinghua Finans ve Kalkınma Merkezi, İngiltere merkezli Vivid Economics ve Amerika merkezli ClimateWorks tarafından hazırlanan "Kuşak ve Yol'u Karbonsuzlaştırmak: Yeşil Finansman İçin Yol Haritası Rapor"undan derlediği bilgilere göre, girişim dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve küresel ölçekteki gayrisafi yurt içi hasılanın dörtte birini oluşturan bir coğrafyayı kapsıyor.

Konu hakkında dünya çapında yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyan rapora göre, girişim kapsamındaki 126 ülkenin altyapı yatırımları, iklim değişikliğinin kaderinde kritik rol oynayacak. Kuşak ve Yol Projesi ülkelerinde 2050'ye kadar emisyonların yüzde 68 azaltılması gerekiyor.

Söz konusu ülkelerin 2050'ye kadar hayata geçirmeyi planladığı 12 trilyon dolarlık altyapı yatırımının karbonsuzlaştırılması için acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Bu yatırımların karbonsuzlaştırılması, Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel ortalama sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutma hedefi için kilit önem taşıyor.

Kuşak ve Yol ülkelerinin yatırımlarını karbondan arındırma konusunda başarısız olmaları durumunda, küresel sıcaklık artışı 3 dereceye kadar çıkabilir.

Rapora göre, Çin yatırımlarının zorunlu çevresel değerlendirmesinin yapılması ve altyapı yatırımlarının küresel emisyonlar üzerindeki etkisinin şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Ayrıca, Çin ve İngiltere ortaklığında başlatılan Yeşil Yatırım İlkeleri'nin Kuşak ve Yol ülkelerinde de uygulanması ve Birleşmiş Milletler’in himayesinde oluşturulacak uluslararası bir platformla girişim ülkelerinde yeşil finansman araçların geliştirilmesi önem arz ediyor.

- "Türkiye altyapı projelerini bu çerçevede ele almalı"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Proje Yöneticisi Bengisu Özenç, Kuşak ve Yol Girişimi gibi büyük ölçekteki altyapı yatırımlarının dönüştürücü etkisinin küresel çapta önemli sonuçları olacağını söyledi.

Projenin özellikle iklim değişikliği gibi acil eylem gerektiren alanlar açısından önemli riskler oluşturduğuna dikkati çeken Özenç, "Bu risklerin bertaraf edilebilmesi, Çin ve finansman kaynağı diğer ülke ve kuruluşlar kadar, Türkiye gibi yatırımlara ev sahipliği yapacak ülkelerin de tutumuna bağlı. Bu nedenle Türkiye'nin de küresel hedeflerle uyumlu ve uzun vadeli bir emisyon azaltım hedefi ortaya koyarak, Kuşak ve Yol Girişimi yatırımları dahil olmak üzere, tüm altyapı projelerini bu çerçevede ele alması gerekmektedir." diye konuştu.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye Çevre Politikaları ve İklim Kıdemli Uzmanı Aslı Gemci de Çin'in yapacağı altyapı yatırımlarının karbon ayak izi ve çevresel etkilerinin minimumda tutulması gerektiğini belirtti.

Gemci, emisyonlar konusunda şeffaflığın teşvik edilmesinin önemine değinerek, "Büyük ölçekteki bu yatırımlar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin de düşük karbonlu ekonomiyi benimseyebileceği ve karbonsuzlaşma hedeflerini destekleyeceği şekilde planlanmalıdır. Aksi takdirde, küresel ısınmayı 2 derecede sabitlemek mümkün olmayacak, insan ve doğa için geri dönülmez sonuçlara neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldıİstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
(TEPAV) Proje Yöneticisi Bengisu Özenç (WWF) Türkiye Çevre Politikaları ve İklim Kıdemli Uzmanı Aslı Ge altyapı yatırımı İklim değişikliği İklim krizi İklim krizinin kaderini Kuşak ve Yol yatırımları belirleyebilir Kuşak ve Yol Girişimi Kuşak ve Yol'u Karbonsuzlaştırmak: Yeşil Finansman İçin Yol Hari türkiye

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.