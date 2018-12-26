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'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

 İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi Mehmet Esmer, üzüm rekoltesinde 120 bin tonluk düşüş yaşandığını söyleyerek iklim değişikliklerinin hem rekolteyi hem de ürün kalitesini etkilediğini ifade etti.

'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Meclis Üyesi Mehmet Esmer, üzüm rekoltesinde 120 bin tonluk düşüş yaşandığını söyleyerek iklim değişikliklerinin hem rekolteyi hem de ürün kalitesini etkilediğini ifade etti.
İTB'nin son meclis toplantısında söz alan meclis üyelerinden Mehmet Esmer, iklim değişiklikleri konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Tarımla uğraşan bir kesimin parçaları olarak iklim değişikliklerinden ciddi şekilde etkilendiklerini ifade eden Esmer, ülke gündeminde siyasetin ön planda olduğunu ve çevre haberlerine gereken önemin verilmediğini savundu. Esmer, "Bir araştırma şirketi, doğanın 1 yıl içinde koruyabileceği kaynaklarını 2018'de 212 gün içinde tüketerek yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Bu yıl dünya limit aşımı günü 2 gün öne alınarak 1 Ağustos tarihine çekildi. Bu da insanların yeryüzünün karbon, gıda, su, toprak ve ağaç gibi kaynaklarını yıkıcı miktarda tükettiği anlamına geliyor. Çekirdeksiz kuru üzümde geçen yıl 350 bin ton rekoltemiz vardı. Bu yıl rekolte miktarının 230 bin tona düşeceği tahmin ediliyor. Bunun hiçbir bilimsel açıklaması yok. Neden eksildiğini bilmiyoruz" dedi.
Üzümde kalitenin de düştüğüne dikkat çeken Esmer, düşük rekolteye karşın kalitenin yüksek olması gerektiğini belirterek "Üzümde son yıllardaki en kötü kaliteye sahibiz. Pamukta, incirde, buğdayda, zeytinde de aynı şeyleri duyuyoruz. İklim bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bunu biraz daha umursamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
'BESİLİK DAHA İTHALATI DEVAM ETMELİ'
Diğer meclis üyelerinden Bülent Arman ise Türkiye'de besilik dana ithalatına son verileceğini söyleyerek kararla ilgili eleştirilerde bulundu. Arman, şunları söyledi:
"Bana göre çok yanlış bir karar. Kesimlik dana ve et ithalatı sonlandırılmalı. Yurt içinde yeteri miktarda yetişmiş kesimlik dana var. Besilik dana kontrollü biçimde getirilmeye devam edilmeli. Çünkü kırmızı eti getirmezseniz, yurt içindeki yetişmiş mallar kesilecek. Bunun dengeli bir şekilde yapılması lazım. Kırmızı et, kesimlik dana eti ithalatı konusunda bir karar yok."

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'İklim değişiklikleri üzümü vurdu'

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