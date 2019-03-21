FİNANS

İklim Politikasında En Etkili 100 Kişi

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadelede yürüttüğü çalışmaları nedeniyle İklim Politikasında En Etkili 100 Kişi listesindeki tek Türk olarak da öne çıktı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları nedeniyle dünyada bu alandaki en etkili 20 isim arasında yer alırken, listedeki tek Türk oldu.

IEA'dan yapılan açıklamaya göre, yüksek düzey hükümet temsilcilerinin, toplumların karşılaştığı en zor sorunların çözümünde, fikir, kişi ve ortak bulmalarına yardım eden ve küresel bir ağ olarak bilinen Apolotical, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla öne çıkan en etkili 100 ismi açıkladı.

İklim Politikasında En Etkili 100 Kişi listesi, yüzlerce yüksek düzey hükümet temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler uzmanları, Harvard ve Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarının önderleri ve diğer pek çok kuruluşta görevli uzmanların gösterdiği adaylardan oluştu.

IEA Başkanı Dr. Birol, listede ilk 20 isim arasında gösterilirken, aynı zamanda bu listedeki tek Türk olarak da öne çıktı.

Birol'un yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili isimler arasında, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Catherine McKenna, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, ünlü belgeselci Sör David Attenborough, New York eski belediye başkanı ve işadamı Michael Bloomberg ve Çin iklim değişikliği işleri özel temsilcisi Xie Zhenhua da yer aldı.

Birol, listenin açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Apolitical tarafından ‘İklim Politikasında Dünyanın En Etkili İnsanları’ arasında seçilmekten çok mutluyum. İklim değişikliği ve diğer çevresel zorluklarla mücadele için yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde herkesin rolü vardır. Uluslararası Enerji Ajansı’nda, enerji ve iklim politikalarını şekillendirmek ve ülkelerin iklim değişikliği ile mücadele etmelerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

IEA Başkanlık görevini Eylül 2015'ten bu yanda sürdüren Birol, Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusundaki en nüfuzlu kişileri arasında gösterilmişti. Birol, aynı zamanda Financial Times Gazetesi tarafından 2017’de “yılın enerji insanı” seçilmişti.

İşte dünyanın en lüks aracıİşte dünyanın en lüks aracı
Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyorDefne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor
THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyorTHY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apolitical Fatih Birol IEA İklim değişikliği Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.