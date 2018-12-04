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İklimlendirme sektörü ihracatını artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 10:04 | Son Güncelleme

İklimlendirme sektöründe ihracat, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 4 milyar 181 milyon dolara ulaştı

İklimlendirme sektöründen bu yılın 11 ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak 4 milyar 181 milyon dolara yükseldi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliğinden (İSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, sektörün ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 384 milyon dolardan 410 milyon dolara yükseldi.

Sektörün yılın 11 ayında gerçekleştirdiği ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 4 milyar 181 milyon dolara ulaştı. İklimlendirme sektörü ihracatının Türkiye genel ihracatından aldığı pay yüzde 2,7 oldu.

Sektörün ocak-kasım döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 481 milyon dolarla Almanya olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi, 283 milyon dolarla Birleşik Krallık, 237 milyon dolarla İtalya, 184 milyon dolarla Romanya ve 162 milyon dolarla Fransa takip etti. Kilogram bazında bakıldığında en fazla ihracatın yapıldığı Birleşik Krallık'ı Romanya, Almanya, Irak, İtalya ve Polonya izledi.

İhracatta pazar yelpazesini genişletmeye odaklanan ve bu kapsamda uzak pazarlara yönünü çeviren iklimlendirme sektörünün, yıl sonu itibarıyla 5 milyar dolarlık ihracat düzeyine ulaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği İSİB

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