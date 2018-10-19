FİNANS

İklimlendirme sektöründe Afrika açılımı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, yurt dışı pazarları geliştirebilmek için rotasını Afrika'ya çeviriyor - Birlik, bu ay Tanzanya'dan başlayarak bölgedeki bir dizi ülkede kapsamlı pazarlama çalışması yapacak

GÖKSEL YILDIRIM - Yurt dışı pazarları geliştirebilmek için arayış içinde olan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Afrika kıtasının kapısını Tanzanya ile açmayı hedefliyor.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan iklimlendirme faaliyetleri, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişimle önemli bir sektör haline geldi.

Uluslararası pazarlarda aranan ürünlere imza atan Türk iklimlendirme sektörü, nitelikli ve genç iş gücü, Ar-Ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlar sayesinde sahip olduğu rekabet gücüyle yeni pazarlarda etkin olmayı amaçlıyor.

Sektörün ihracat pazarını genişletmek, ihracat çıtasını yükseltmek amacıyla hazırladığı aksiyon planlarını hayata geçiren İSİB, ağustos ayındaki Şili ve Arjantin ziyaretiyle Güney Amerika pazarına giriş yaptı.

İSİB öncelikli hedeflerinden bir diğerini Afrika'nın gelişmekte olan ülkeleri olarak belirledi. Birlik bu kapsamda, 22 Ekim'de 44 kişilik heyetle Tanzanya'nın yolunu tutacak. Ziyaret kapsamında 2 gün boyunca Tanzanyalı kamu ve sektör yetkilileriyle bire bir görüşmeler yapacak heyet, sektör hakkında da bilgilendirici seminerler verecek.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracatta son 7 yılda çok yol kat ettiğini, gelecek süreçte de bugüne kadar gidilmeyen pazarlarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda önce Şili ve Arjantin ile başlayan ticari heyet programlarının Tanzanya ile devam edeceğini, sonrasında da Lübnan, Mısır ve Kolombiya'ya heyet ziyareti düzenleyeceklerini belirten Şanal, şunları kaydetti:

"Ticari heyet organizasyonlarına ağırlık vereceğiz. Sektörümüzün ihracat yolculuğunda rotamızı belirledik. Gelecek yıl yaklaşık 10 ülkede fuar ve ticaret heyetlerimizle yer alacağız. Gelecek yıl Afrika ülkelerine yoğunlaşacağız. Afrika gibi gelişime açık bir pazarda rekabet gücümüzle fark yaratacağımıza inanıyoruz. İhracat yapmanın, global pazarlarda mümkün olduğunca güçlü olabilmenin önemini kavradık. Sektörümüzün Avrupa pazarlarında yakaladığı başarıyı yeni pazarlarda da elde etmek için var gücümüzle çalışacağız. Yönetim kurulumuz, üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en verimli pazar araştırmalarını yapmak için yola çıktı. Birlik ve beraberlik içinde dünya pazarlarında hak ettiğimiz payı ve yeri alacağız."

PARTNERBu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyorBu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor
İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındıİncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesiİBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği İSİB İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal tanzanya

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Bursa'da suya ikinci indirim

Bursa'da suya ikinci indirim

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

Bursa Turizm Fuarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.