İklimlendirme sektöründen 9 ayda 3,3 milyar dolarlık ihracat

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - İklimlendirme sanayi ürünlerinde eylül ayı itibarıyla 3 milyar 350 milyon doları bulan dış satım tutarının yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Şanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün bu yılki ihracat performansının iyi olduğunu, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 ihracat artışı yakaladıklarını söyledi. İklimlendirme sektörünün 2017'de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat yaptığını ifade eden Şanal, "Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla ihracatımız 3 milyar 350 milyon dolar oldu. 2018 sonuna kadar bu ihracat rakamının 5 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyorum." dedi. Döviz kurlarındaki yükselişin ihracatçıların rekabet gücünü artırdığını belirten Şanal, şöyle devam etti: "İhracatımızın önemli bölümünü Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere en fazla ihracat yaptığımız ülkeler. Bunun sebeplerinden biri de Avrupalı yatırımcıların ülkemizde yapmış oldukları yatırımlar. Özellikle Avrupa'ya yaptığımız ihracatın büyük bir bölümünü kombi ve radyatör oluşturuyor. Market tipi soğutucularda da gayet iyiyiz. İklimlendirme sektörü katma değeri çok yüksek bir sektör. Türkiye'de ihracat ortalama kilogram başına 1,36 dolarken, sektörümüzde kilogram başına ihracat birim fiyatı ortalama 4,8 dolar."

- Yeni hedef pazar Afrika İklimlendirme sanayicilerinin ihracatta ana pazarının Avrupa ülkeleri olduğunu fakat pazar payını ve çeşidini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Şanal, bu yıl Avustralya, Şili ve Arjantin'e ticaret heyetleri gönderdiklerini ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. Gelecek yıl Afrika ülkelerine yoğunlaşmayı düşündüklerini aktaran Şanal, "Sektör olarak önümüzdeki yıl Afrika ülkelerini tarayacağız. Çünkü Afrika'da sektörümüz yapacağı çok işler var. Afrika gelişime açık bir pazar ve burada rekabet gücümüz çok yüksek. Doğru çalışmalar yaparsak 5 yıl içinde ciddi bir potansiyel oluşturabiliriz." diye konuştu. Şanal, ihracat rakamlarını 2019 yılında yüzde 20-25 artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Rakamlardan ziyade sektör olarak biz artık ihracatla birlikte ithalat kalemlerini de çok iyi analiz ederek bu doğrultuda ülkemizde yapılması gereken yatırımları araştırmaya başladık. Şu anda iklimlendirme sektörünün dış ticaret açığı 1 milyar 600 milyon dolar seviyesinde. 3-4 yıllık periyot içinde dış ticaret açığımızı kapatarak eksiden artıya çevirmek istiyoruz." dedi.