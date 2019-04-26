FİNANS

İklimlendirme sektörünün ihracat Oscar’ı İzocam’a

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

İzocam İSİB tarafından verilen “2018 yılı Başarılı İhracatçılar Ödül”leri kapsamında, “En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - İzocam, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birlikleri (İSİB) tarafından verilen "En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam, İSİB tarafından verilen ve İklimlendirme sektörünün ihracat alanındaki Oscar’ı olarak görünen Başarılı İhracatçılar Ödülleri kapsamında 2018 yılında ihracat alanında gösterdiği performansla "En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Geçen yıllarda aynı kategoride 1'incilik ödülünün sahibi olan İzocam, 2018 yılında gösterdiği 23,6 milyon dolarlık ihracat performansı ile bu yıl da bayrağı taşımaya devam etti.

Ödül Töreni Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, TİM Başkan Vekilleri Zeki Poyraz, İbrahim Pektaş ve çok sayıda iklimlendirme sanayicisinin katılımı ile gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, İzocam’ın sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldığını belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi 2018 yılında da Başarılı İhracatçılar ödüllerinde En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhracatımız 2018’de de bir önceki yıla kıyasla Türk lirası bazında yüzde 37,2, dolar bazında ise yüzde 6,3 arttı ve 23,6 milyon dolar oldu. Son 5 yılda ihracattan elde ettiğimiz satış geliri 160 milyon doları buldu. Önümüzdeki 5 yıl toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İzocam, dış pazarlara toplam 130 bin tona ulaşan mineral yün kapasitesinin yanı sıra artan üretim kapasiteleriyle de esnek üretim ve zamanında teslim imkânları sunuyor. Böylece inşaat ve sanayide her türlü yalıtım talebine hızlı ve güvenilir bir şekilde yanıt verebiliyor. Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözümler sunan İzocam, 20 yerleşik bayisi ile ihracat faaliyetlerine devam ediyor.

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En Çok Yalıtım Malzemesi İhracatı Yapan Firma İzocam

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