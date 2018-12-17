İklimlendirme sektörünün ihracat yıldızları belli oldu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), geçen yılın ihracat yıldızlarını ödüllendirdi.

İSİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün 2017 yılındaki ihracat yıldızları ödüllendirildi.

Ayrıca bu sene 100 bin doların üzerinde ihracat yapan üyeler de ilk kez ödüle layık bulundu.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektörün ihracat performansına ilişkin değerlendirmesinde, sektörün her geçen yıl çıtayı daha da yükselttiğini ifade etti.

Sektör mensuplarının ihracatın önemini kavradığını, yapılanmalarına bu yönde şekil verdiklerini belirten Şanal, İSİB olarak her zaman üyelerinin yanında olacaklarını, onların istekleri, hedefleri ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarına yön vereceklerini kaydetti.

Şanal, 2018 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla tamamlayacaklarına dikkati çekerek, gelecek yıl ise hedeflerinin 5,5 milyar dolar ihracat olduğunu bildirdi.

Firmalar ve ödül aldıkları kategoriler şöyle:

- En çok ihracat yapan firma: Bosch Termoteknik Isıtma Ve Klima San. ve Tic. AŞ,

- En çok ülkeye ihracat yapan firma: Karyer Isı Transfer San. ve Tic. AŞ,