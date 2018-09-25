İklimsa showroomları yenileniyor

İSTANBUL (AA) - Teknosa'nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, bayilerinde perakende ve kurumsal müşteri deneyimini güçlendirecek yeni showroom konseptini ilk olarak Rize ve İzmir'de hayata geçirdi.

Teknosa'nın açıklamasına göre, 450'den fazla satış ve servis ağı olan İklimsa, müşterilerinin alışveriş deneyimini zenginleştirecek yeni konsept projesini başlattı. Müşterilerin ürünleri daha rahat bir şekilde inceleyeceği, modern tasarıma sahip yeni konsepti ilk olarak Rize merkezdeki Kaçkar Soğutma, İzmir Balçova'daki Cem-Ka Klima bayilerinde uygulamaya başlayan İklimsa, sırasıyla Türkiye genelindeki tüm bayilerinde hayata geçirmeyi planlıyor.

İklimsa, perakende müşterilerinin kullanımına uygun olarak duvar tipi klimalarda kendini ispat etmiş dünya markaları Mitsubishi Heavy Industries, Sharp, GEA (General Electric Appliances), kendi markası Sigma ile A+++ enerji verimliliği, inverter teknolojisi, teknolojik donanımları, farklı fiyat aralıkları ve uygun ödeme koşulları ile zengin bir ürün gamı ve hizmet seçeneğini müşterilerinin beğenisine sunuyor.