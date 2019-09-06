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İKMİB'den "büyük ölçekli" yatırım açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 15:30 | Son Güncelleme

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ’nin, Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştireceği, yılda 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi projesi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar çerçevesinde devlet desteği almaya hak kazandı" - "Önümüzdeki süreçte kimya sektörümüzde büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Adana'da yapılacak polipropilen üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte kimya sektörümüzde büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pelister yaptığı yazılı açıklamayla, 4 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karara bağlanan ve 5 Eylül'de Resmi Gazete’de yayınlanan karara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Kimya sanayisinde en çok ihracat gerçekleştirilen alt sektörlerden plastik ve plastik mamullerinin, ham madde tedariğinin yüzde 82’sini yurt dışından sağladığını ifade eden Pelister, şunları kaydetti:

"Kimya yatırımında birinci önceliğimizin petrokimya ve türevlerinin üretimi olması gerekiyor. İKMİB olarak, kimya sektörüne ilişkin bu konularla ilgili Bakanlıklarımızla istişarelerde bulunuyor, önerilerimizi ve sektörümüzün ihtiyaçlarını dile getiriyoruz.

Bu kapsamda, Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulması, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde başlayacak büyük ölçekli yatırımların tamamlanarak temel petrokimyasallar da dahil olmak üzere entegre üretim yapısının kurulması, Nükleer Santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit malzemeleri yerli üretimden tedarik edebilen firmaların desteklenmesi, biyokütle ve atıkların verimli kullanılarak kimyasal üretiminde alternatif girdi olarak değerlendirilmesi önerilerimiz On Birinci Kalkınma Planı’nda da yer aldı."

- "Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Pelister, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde sunulan 11. Kalkınma Planı’nda Ceyhan Endüstri Bölgesi'nin petrokimya için öncelikli yatırım bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ’nin, Adana’nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştireceği, yılda 450 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi projesi, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar çerçevesinde devlet desteği almaya hak kazandı. Petrokimya alanında faaliyet gösterecek bu büyük yatırımın devletimiz tarafından desteklenmesi sektörümüz adına çok sevindirici bir haber. Yatırımın 5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Ülkemize katma değer sağlayacak bu yatırımın sahibi Rönesans Holding’e başarılar diliyor ve başta cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlıklarımız olmak üzere projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. En yakın zamanda temelinin atılıp projenin tamamlanmasını diliyorum. İKMİB olarak sektörümüzün gelişmesi için çalışmaya ve firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz.

Bu ve benzeri yüksek hacimli yatırımlarla ilgili somut adımların atılması önemli. Bu projelerin sektörümüze ivme kazandıracağına ve alt sektörlerimizde ithalat bağımlılığının azalmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte kimya sektörümüzde büyük ölçekli yatırımların artmasını bekliyoruz."

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