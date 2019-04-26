FİNANS

”İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak” ilişkisi İHÜ sempozyumunda tartışılacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

İbn Haldun Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek 5. Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu’nda, Türkiye’den ve dünyadan uzmanlar, iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişkiyi konuşacak

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ tarafından bu yıl 27-28 Nisan'da beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu'na Türkiye’den ve dünyadan önemli bilim insanları konuşmacı olarak katılacak.

Kurumun Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyumda iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki güncel boyutlarıyla tartışılacak. Ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun’un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınacak. İbn Haldun perspektifinden günümüz koşul ve durumlarını incelemek de sempozyumun temel amaçları arasında yer alıyor.

Sempozyumda, "Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun’un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi?" gibi sorulara cevap aranacak.

Sempozyumda Prof. Dr. Recep Şentürk (İbn Haldun Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Wael B. Hallaq (Columbia Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Prasenjit Duara (Duke Üniversitesi), Prof. Dr. Bruce Lawrence (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Mohamad Hammour (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Sabri Orman (TCMB), Prof. Dr. Rodney Wilson (Durham Üniversitesi), Prof. Dr. Muqtedar Khan (University of Delaware), Prof. Dr. Habib Ahmed (Durham University), Prof. Dr. Abdülaziz Sachedina (George Mason University), Prof. Dr. Abdullah Al-Bayyari (Arab Center for Research and Policy Studies), Assoc. Prof. Adeel Malik (Oxford University), Prof. Dr. Tahsin Görgün (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Heba Raouf Ezzat (İbn Haldun Üniversitesi), Prof. Dr. Magnus Marsden (University of Sussex), Prof. Dr.
Waseem El-Rayes (Michigan State University) ve Prof. Dr. Ali Nizamuddin (University of Illinois) birer konuşma yaparak tebliğlerini sunacaklar.

"İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak" başlıklı sempozyum, geçmişte ve günümüzde ekonomilerin yükseliş ve gerilemesi, yoksulluk, gelir eşitsizliği, ekonomik krizler, çevre kirliliği, biyo-çeşitlilik, doğal kaynakların tükenmesi, savaş ve barış zamanlarında kapitalizm, hegemonya ve küresel finans piyasaları arasındaki karmaşık ilişki, kültür ve sanatın metalaşması ve bunun gibi pek çok konu başlığına İbn Haldun’un bakış açısıyla yeni yorumlar getirmeyi hedefliyor.

Sempozyumun gerçekleştirileceği kampüs alanına ulaşmak için Yenikapı ve Yenibosna’dan servisler kaldırılacak. Tebliğ başlıkları, sempozyum programı ve daha fazla bilgi için http://ibnhaldunsempozyumu.org/en sayfası ziyaret edilebilecek.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarındanTÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından
Ödemiş patatesinin fiyatı düştüÖdemiş patatesinin fiyatı düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Dün zirve yapmıştı!

Dün zirve yapmıştı!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

10 bin dolar daha düşük olacak

10 bin dolar daha düşük olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wtech Bilişimde Kızlar Günü’nde kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

Wtech Bilişimde Kızlar Günü’nde kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

ISTAC/Akıncı: Türkiye’nin tahkim merkezi için yola devam

TÜSİAD/Kaslowski: Dijitalleşmeyi konuşacaksak, nasıl vergilendirileceğini konuşmalıyız

TÜSİAD/Kaslowski: Dijitalleşmeyi konuşacaksak, nasıl vergilendirileceğini konuşmalıyız

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4'ü dolaşım sistemi hastalıklarından

Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Ödemiş patatesinin fiyatı düştü

Halkbank'tan "mevduatı enflasyona karşı koruyan" iki hesap

Halkbank'tan "mevduatı enflasyona karşı koruyan" iki hesap

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.