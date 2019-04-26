”İktidar, İktisadi Kalkınma ve Ahlak” ilişkisi İHÜ sempozyumunda tartışılacak

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İHÜ tarafından bu yıl 27-28 Nisan'da beşincisi düzenlenen Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu'na Türkiye’den ve dünyadan önemli bilim insanları konuşmacı olarak katılacak.

Kurumun Başakşehir yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyumda iktidar, iktisadi kalkınma ve ahlak arasındaki ilişki güncel boyutlarıyla tartışılacak. Ekonomik ilerlemenin toplumsal etkileri ile ahlak arasındaki aktüel ilişkileri anlamak için büyük düşünür İbn Haldun’un teorik yaklaşımları ve kavramsal çerçeveleri analitik araçlar olarak ele alınacak. İbn Haldun perspektifinden günümüz koşul ve durumlarını incelemek de sempozyumun temel amaçları arasında yer alıyor.

Sempozyumda, "Ahlak, sürdürülebilirlik ve hakkaniyeti koruyan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirmek mümkün müdür? Toplumlar, bir yanda ekonomik kalkınma diğer yanda sosyal adalet ve ahlaki değerler arasında bir seçim yapmak zorunda mıdır? İbn Haldun’un bakış açısıyla, küresel pazarların eşi benzeri görülmemiş büyümesi nasıl açıklanabilir? Diğer taraftan, hâkim ilerleme ve büyüme göstergeleri dışında kalan bir ekonomik model, yüksek ahlakı garanti eder mi?" gibi sorulara cevap aranacak.