FİNANS

"İktisadi Bağımsızlık Müzesi" açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: - "Müze, ülkemizde çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankasının bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacaktır" - "Müzenin, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankara'nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum"

Türkiye İş Bankasının, "İktisadi Bağımsızlık Müzesi" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Bankanın Ulus'ta bulunan tarihi binasındaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş katıldı.

Adnan Bali, konuşmasında Bankanın tarihine bakıldığında ekonomideki dönüşüm ve atılımların yanı sıra bankacılık sektöründeki değişimin de görülebileceğini söyledi.

Bali, Türkiye'nin iktisat politikaları ve bankacılık sektörünün gelişim sürecinden ayrı düşünülemeyecek Bankanın 94 yılına dair çalışmaların, milli iktisat tarihi açısından önemine dikkati çekti.

Müzenin adını, İş Bankasının kuruluşundan bu yana sahip olduğu vizyon doğrultusunda "İktisadi Bağımsızlık Müzesi" olarak belirlediklerini dile getiren Bali, "İktisadi bağımsızlığın, savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankasında tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum." dedi.

Bali, Bankanın birikim ve deneyimini gelecek nesillere aktarabilmek, söz konusu zenginliği yeni kuşaklarla paylaşmak için 1990'ların sonlarında kurum tarihine ilişkin çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bali, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız kapsamında, Ankara-Ulus'ta bulunan tarihi binayı müze olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde aynı zamanda çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankasının bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacak olan müzenin, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankara'nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Bali ve Tümsavaş açılışı gerçekleştirirken, Ersoy'a müzenin sembolik anahtarı teslim edildi.

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi

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