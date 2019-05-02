"İktisadi Bağımsızlık Müzesi" açıldı

Müzenin adını, İş Bankasının kuruluşundan bu yana sahip olduğu vizyon doğrultusunda "İktisadi Bağımsızlık Müzesi" olarak belirlediklerini dile getiren Bali, "İktisadi bağımsızlığın, savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankasında tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum." dedi.

Bali, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız kapsamında, Ankara-Ulus'ta bulunan tarihi binayı müze olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde aynı zamanda çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankasının bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacak olan müzenin, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankara'nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Bali ve Tümsavaş açılışı gerçekleştirirken, Ersoy'a müzenin sembolik anahtarı teslim edildi.

