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İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

  İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 56.

İKV Başkanlığına yeniden Ayhan Zeytinoğlu seçildi

İstanbul, 31 Temmuz (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 56. Olağan Genel Kurul toplantısında, Ayhan Zeytinoğlu yeniden Başkan seçildi.
İKV'nin yeni Yönetim Kurulu'nda Ayhan Zeytinoğlu, Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Zeynep Bodur Okyay, Atilla Menevşe, Yavuz Canevi, Dr. Zeynel Abidin Erdem, Sedat Zincirkıran, Ali Sami Aydın, Nevzat Seyok, Levent Taş, Mehmet Kaya, Ömer Gülsoy, Süleyman Uyar, Yavuz Altun, Işınsu Kestelli, Simone Kaslowski ve İsmail Gülle yer alırken, Denetleme Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Coşkun ve Musfata İçöz oldu.
Başkan Zeytinoğlu açış konuşmasında, son dönemde bozulan Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşme yolunda olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtirken, özellikle vize serbestliği ile gümrük birliği güncellenmesinin ilişkilerin yeniden canlanmasını sağlayabileceğini söyledi.
Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Son tahlilde, ilişkilerdeki iyileşmenin esas amacı nihai hedef olan tam üyeliğin gerçekleşmesidir. Günümüzde AB’de Türkiye’nin üyeliğine yönelik azımsanamayacak bir karşıtlık olsa da, algılar ve kararların hızla değişebileceğini unutmamalıyız.
“Uluslararası koşullarda son derece hızlı ve çarpıcı değişimlerin yaşandığı dünyamızda Türkiye’nin AB üyeliği de orta vadede mümkün olabilir.Tabi gerekli koşulların sağlanması ve siyasi iradenin de oluşması şartıyla. Bu noktada sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri olarak bizlere düşen, AB’yi ve dünyayı yakından izleyerek, gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkilerini incelemek ve AB norm ve standartlarına erişmek için katkıda bulunmak olmalıdır.
“Başta TOBB olmak üzere değerli mütevelli kurumlarımız ve destekçilerimizin katkıları ile 'Türkiye’nin AB uzmanı' olarak ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve bizden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedefliyoruz”.

(Fotoğraflı)

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