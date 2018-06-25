FİNANS

İKV: OHAL sona ermeli, yapısal reformlara hız verilmeli

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 13:01 | Son Güncelleme

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, OHAL'in sona ermesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu.

Deniz Tok / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından, OHAL'in sona ermesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu.
Seçimlere ilişkin bir açıklama yapan Zeytinoğlu, seçimlerin ardından ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:
"Yeni dönemde ülkemiz için önemli bir çıpa olan AB sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik gerekli adımların atılması, OHAL'in sona ermesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlara hız verilmesi ve siyasi alanda demokratik bir hukuk devletinin gereği olan ilerlemelerin sağlanmasını bekliyoruz.
"Dünya dengelerinin değiştiği, ticaret savaşlarının dünyadaki üretim ve tüketim eğilimlerini etkilediği, yakın bölgelerde çatışma ve istikrarsızlığın devam ettiği kırılgan bir uluslararası ortamdan geçmekteyiz.
"Ekonomideki sorunların aşılması ve kalkınma hamlesinin devamı açısından, uluslararası sermaye akışlarının sağlanması için AB çıpasının geçerlik kazanması ve reformlara geri dönülmesi elzemdir.
"Türkiye’de güçlü yürütmenin yanında etkili bir yasama ve bağımsız yargının da bu yeni dönemde pekişeceğini ümit ediyoruz."

PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacakBTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak
Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattıProf. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

BTSO Başkanı Burkay: Ülkemiz yeni süreçte hedeflerine daha hızlı koşacak

Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı

Prof. Dr. Alkin: Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi yatırımcıyı rahatlattı

Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Sektörel güven endeksleri Haziran ayında düştü

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

Altan Elmas: Dünyaya demokrasi mesajı verdik

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

İSO / Bahçıvan: Yeni dönemde ekonomi ana gündem olmalı

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

Antalya turizminde 23 Haziran rekoru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.