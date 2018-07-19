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İKV : OHAL sonrası dönemde ilk hedef AB süreci olmalı

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 10:52 | Son Güncelleme

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesinden sonra ilk hedefin Avrupa Birliği (AB) süreci olması gerektiğini söyledi ve "cesaretlendirici sinyallerin" geldiğine dikkat çekti.

Elif Varan / İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ermesinden sonra ilk hedefin Avrupa Birliği (AB) süreci olması gerektiğini söyledi ve "cesaretlendirici sinyallerin" geldiğine dikkat çekti.
Zeytinoğlu, iki yıldır süren OHAL sonrası dönemde devletin terörle mücadelesinde herhangi bir zafiyet olmaması için üç yıllık bir süre için bazı güvenlik önlemleri alınacağına işaret etti ve ekledi:
"Ancak OHAL’in kalkması ile birlikte AB’nin Türkiye’de eleştirdiği birçok noktada gelişme sağlanabilecek. Siyasi ve ekonomik alanda reform sürecinin hızlanması mümkün olabilecek.
"Üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi’nden de OHAL’in sona ermesi ile ilgili olumlu bir açıklamanın gelmesi, Avrupa ile kaybettiğimiz zeminin yeniden kazanılması yönünde cesaretlendirici sinyallerin geldiğini gösteriyor."
Zeytinoğlu, Türkiye’nin Avrupa ile yakın ticari ve yatırım ilişkilerine de değindi ve ekonomik alanda da AB çıpasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle AB ülkelerinden doğrudan yatırımların gelmesi, yeni üretim operasyonları için Türkiye’nin tercih edilmesi ülkede istikrar, demokratik özgürlükler ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesinden önemli ölçüde etkileniyor.
"Türkiye’nin her alanda ilerlemesi açısından AB çıpasının önemi de çok büyük. OHAL sonrasında, AB sürecinin yeniden canlandırılabilmesi için uygun bir ortam ortaya çıkacak diye ümit ediyoruz."

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