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İKV: Vizesiz seyahat kayıt sistemi ETIAS 2021'de yürürlükte

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB’ye vizesiz seyahat öncesinde kayıt olunması esasını getiren "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS)" 2021 yılında yürürlüğe gireceğine dikkat çekti.

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "AB’ye vizesiz seyahat öncesinde kayıt olunması esasını getiren "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS)" 2021 yılında yürürlüğe gireceğine dikkat çekti.
İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Avrupa Parlamentosu’nun son oturumunda alınan bazı kararları Türkiye ve vize serbestliği süreci açısından yorumladı.
Türkiye’nin hedefinin Schengen alanına girişlerde vizesiz seyahat hakkı olmaya devam ettiğini belirten Zeytinoğlu, bu konuda gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini hatırlattı. Zeytinoğlu şunları söyledi:
"Öncelikle AP’nin bugün oylayacağı bir konu Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor. 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir sistem geliyor; Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak adlandırılan bu sistem, AB’ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların internet üzerinden kayıt olmalarını getirecek.
"Buna göre, yeşil ve gri pasaport sahibi olup Schengen ülkelerine vizesiz girebilen vatandaşlarımızın da bu sistemle önceden bildirimde bulunmaları gerekecek.
"Bu sisteme kayıt olurken doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgilerin yanında, sabıka kaydı olup olmadığı, daha önce savaş bölgesinde bulunulup bulunulmadığı gibi soruların da cevaplanması isteniyor.
"7 euro ücret karşılığında bu sisteme yapılan kayıtların üç yıl geçerli olması ve 18 yaş altı ve 70 yaş üzeri kişilerin muaf tutulması planlanıyor.
"Bu sistem sadece Türk vatandaşları için değil, şu anda AB’ye vizesiz girebilen tüm ülke vatandaşları için geçerli olacak.
"Eğer kaydolan kişi ile ilgili güvenlik endişesi varsa başvuru reddedilebilecek.
"Ancak bu karara itiraz hakkı da bulunuyor. AP’den sonra bu sistemin AB Konseyi tarafından da onaylanması ile yasal süreç ilerleyecek."
Türkiye’nin vize serbestliği için yerine getirmesi gereken kriterlerden birinin de Europol ile operasyonel anlaşma imzalanması olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "AP bu anlaşmanın müzakere edilmesi için onayını verdi" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Anlaşma Türkiye ve AB arasında yapılacak ve Europol üzerinden büyük çaplı suç ve terörizmle mücadele etmek için kişisel veri değişimine olanak tanıyacak.
"Burada önemli konulardan biri Güney Kıbrıs ile veri değişimi konusunda AP’nin ısrarı.
"Vize konusundaki kriterlerden bir diğeri de Türkiye ile AB üyesi devletler arasında cezai konularda işbirliği idi.
"Burada yine tüm adayı temsilen Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olması Türkiye açısından bir sorun oluşturuyor.
"AP raporunda, Türkiye ile veri alışverişi yapılırken temel haklara saygı hususuna dikkat edilmesi ve veri güvenliği koşullarına özen gösterilmesi gerektiği üzerinde duruyor ve bu konuda Komisyon’dan ayrıntılı bir etki analizi yapmasını talep ediyor.
"Bu konuların önemli olduğunu kabul etmekle birlikte, Türkiye’den hem AB’nin güvenliği için veri paylaşımı talep etmek, hem de Türkiye’nin kendi güvenliği için veri paylaşımını sıkı kurallara bağlamak çifte standartlı bir uygulama oluşturuyor."

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