İKV'den AB Türkiye raporuna ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılmasının öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti.

Zeytinoğlu, mevcut AB Komisyonunun açıkladığı son Türkiye raporuna ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede raporun Türkiye’nin AB için anahtar bir ortak ve aday ülke olduğunu tespit ettiğini ve göç ve mülteci konusu başta olmak üzere iş birliğinden memnuniyet duyulduğunu belirtti. Bunun yanında, raporun AB üyeliği için öngörülen siyasi ve ekonomik kriterler alanında da önemli tespitler barındırdığını vurgulayan Zeytinoğlu, AB kriterlerine uyum sürecinde gerileme olduğunun belirtildiğini ekledi. Zeytinoğlu, AB adayı bir ülke olarak, raporda yer alan değerlendirmelerin dikkate alınması gereğini aktardı.

Zeytinoğlu ancak bunun yanında, raporun eleştirilerde tek taraflı ve yapıcı olmayan bir yaklaşım sergilediğini de belirtti.

2016’dan beri AB üyelik müzakerelerinde yeni bir faslın açılmadığını ve geçen sene alınan karar ile gümrük birliği güncellenme sürecinin de başlatılmayacağını dile getiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti: