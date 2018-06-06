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İKV'den "Genel Veri Koruma Yönetmeliği" semineri

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Keklikkıran: - "GDPR yaptırımları uyarınca, 20 milyon avro veya şirketin bir önceki finansal yıla ait dünya çapında yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası verilebilmektedir"

İSTANBUL (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, "Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yaptırımları uyarınca, 20 milyon avro veya şirketin bir önceki finansal yıla ait dünya çapında yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası verilebilmektedir." dedi.

Avrupa Birliği (AB), 25 Mayıs'ta yürürlüğe giren GDPR ile kişisel verilerin korunması mevzuatını yeniden düzenledi. Yeni düzenleme kapsamında AB ile iş yapan şirketlerin düzenlemedeki yükümlülüklere uyum sağlaması bir zorunluluk haline geldi. AB'de yürürlüğe giren yeni yönetmelik, Türk şirketlerini de doğrudan etkiliyor.

Yeni yönetmeliğin ele alındığı İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) düzenlenen "GDPR, AB ve Türkiye İçin Neler Getiriyor" başlıklı seminerde, GDPR ile benzer özellikler taşıyan Kişisel Verileri Koruma Kanunu da (KVKK) tartışıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, seminerde yaptığı konuşmada, 6698 sayılı KVKK'nın yakın zamanda yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Türkiye'de bundan önce de kişisel verilerin korunduğunu ancak yeni kanunla hukuki çerçevenin daha belirgin hale getirildiğini söyledi.

Keklikkıran, herkesin Anayasa ile kişisel verisinin korunması hakkına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri devam ediyor. Buna yönelik biz de GDPR’yi yakından takip ediyoruz. KVKK da GDPR’ye uyumlu bir kanun. Avrupa'da iş yapan Türk şirketleri GDPR kapsamına giren faaliyetler yürütüyorsa GDPR’ye uymak zorunda. Aynı şekilde yurt dışı merkezli bir şirket, Türkiye’de veri toplamasını gerektiren bir faaliyet yürütecekse veri işleme sorumlusu belirleyip Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmek zorunda. GDPR yaptırımları uyarınca, 20 milyon avro veya şirketin bir önceki finansal yıla ait dünya çapında yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası verilebilmektedir. Türkiye’ye aktarılan verilere ilişkin ise AB’deki veri sahibine karşı sorumluluk söz konusudur."

Keklikkıran, şirketler tarafından hangi amaçla kişisel verilerin işlendiğinin açık olması gerektiğini, şirketlerin, verilerle işi bittiğinde verileri silmekle mükellef olduğunu söyledi.

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- "2020 yılında AB'de veri dolaşımı da serbest olacak"

Muhtaranlar Avukatlık Ortaklığı Kurucu Ortağı, avukat Gökhan Muhtaranlar da GDPR'nin doğrudan AB ülkelerinin iç mevzuatına girdiğini belirterek, "GDPR, yasal zorunluluk haline geliyor. GDPR kapsamına giren faaliyetler yürüten Türk şirketleri GDPR’ye uymak zorunda. AB’de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin kendilerini veri güvenliğinden sorumlu tutan sözleşmeler imzalaması gerekiyor. AB, mal ve hizmet dolaşımı nasıl serbestse kişisel veri dolaşımının da serbest olmasını istiyor. 2020 yılında AB'de veri dolaşımı da serbest olacak." şeklinde konuştu.

Muhtaranlar, Türkiye'deki KVKK’nın da, AB'deki GDPR’ye uyumlu hale getirilmesi gerektiği, GDPR’ye uygun hale getirilmemesi halinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin hizmetlerinin başka ülkelere kayacağını savundu.

GDPR'nin AB'de çok ciddi yaptırımları olduğuna dikkati çeken Muhtaranlar, "Şirketler, KVKK'nin altyapısını kuruyorken GDPR’ye uyumlu bir altyapı kurarsa çok büyük avantaj sağlayacaktır." dedi.

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- "Bu alanda en önemli kuruluşlar Google ve Facebook"

Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Marian Alexander Arning ise internet ve e-ticaretin yaygınlaşmasıyla yeni kanuna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

İşi gereği kişisel veri toplaması gereken uluslararası şirketlerin, AB'deki söz konusu kanuna uymaları halinde çalışabileceğini vurgulayan Arning, "Müşterinize kişisel veriyi ne amaçla aldığınızı açıklamak durumundasınız. Bunun da sınırları var. Bu alanda en önemli kuruluşlar Google ve Facebook... Bu şirketler, ABD merkezli... AB'de bunun gibi şirketlerin bu kanuna uyma zorunluluğu olup olmadığı tartışmaları yapılıyor. GDPR'de boşluklar var. Henüz cevaplanmamış sorular var." şeklinde konuştu.

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