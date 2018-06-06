Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, seminerde yaptığı konuşmada, 6698 sayılı KVKK'nın yakın zamanda yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Türkiye'de bundan önce de kişisel verilerin korunduğunu ancak yeni kanunla hukuki çerçevenin daha belirgin hale getirildiğini söyledi.

Yeni yönetmeliğin ele alındığı İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) düzenlenen "GDPR, AB ve Türkiye İçin Neler Getiriyor" başlıklı seminerde, GDPR ile benzer özellikler taşıyan Kişisel Verileri Koruma Kanunu da (KVKK) tartışıldı.

Avrupa Birliği (AB), 25 Mayıs'ta yürürlüğe giren GDPR ile kişisel verilerin korunması mevzuatını yeniden düzenledi. Yeni düzenleme kapsamında AB ile iş yapan şirketlerin düzenlemedeki yükümlülüklere uyum sağlaması bir zorunluluk haline geldi. AB'de yürürlüğe giren yeni yönetmelik, Türk şirketlerini de doğrudan etkiliyor.

İSTANBUL (AA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Hukuk Dairesi Başkanı Demet Arslaner Keklikkıran, "Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yaptırımları uyarınca, 20 milyon avro veya şirketin bir önceki finansal yıla ait dünya çapında yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası verilebilmektedir." dedi.

Keklikkıran, herkesin Anayasa ile kişisel verisinin korunması hakkına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri devam ediyor. Buna yönelik biz de GDPR’yi yakından takip ediyoruz. KVKK da GDPR’ye uyumlu bir kanun. Avrupa'da iş yapan Türk şirketleri GDPR kapsamına giren faaliyetler yürütüyorsa GDPR’ye uymak zorunda. Aynı şekilde yurt dışı merkezli bir şirket, Türkiye’de veri toplamasını gerektiren bir faaliyet yürütecekse veri işleme sorumlusu belirleyip Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirmek zorunda. GDPR yaptırımları uyarınca, 20 milyon avro veya şirketin bir önceki finansal yıla ait dünya çapında yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası verilebilmektedir. Türkiye’ye aktarılan verilere ilişkin ise AB’deki veri sahibine karşı sorumluluk söz konusudur."

Keklikkıran, şirketler tarafından hangi amaçla kişisel verilerin işlendiğinin açık olması gerektiğini, şirketlerin, verilerle işi bittiğinde verileri silmekle mükellef olduğunu söyledi.