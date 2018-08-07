İKV/Zeytinoğlu: İran yaptırımları Türk iş dünyasını zora sokacak

İstanbul, 7 Ağustos (DHA) - İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya sokan kararı imzalamasının ardından yayınladığı açıklamada, İran'a yeniden uygulanmaya başlanacak yaptırımların Türk iş dünyası açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin Orta Asya ticaretinde ve hatta Körfez ülkelerine ulaşımında İran'ın ana transit ülke konumunda olduğunu vurguladı ve ekledi, "Yaptırımların kaldırılmasının üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Türkiye'nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından ve önemli enerji tedarikçilerindendir" dedi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu açıklamasında ayrıca, Türkiye'nin hassasiyetlerini işaret ederek "İran'a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Geçmişte, Irak ve İran'a uygulanan benzer yaptırımlardan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Benzer bir durum yaşamak istemiyoruz. Uygulamaya koyulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmaların ilgili kurumlarımızca yürütülmesi gerekiyor" dedi.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak 6 Ağustos 2018 tarihinde AB, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya tarafından yapılan İran'la ticari faaliyette bulunan Avrupalı şirketleri korumaya kararlı olunduğunun belirtildiği ortak açıklamaya dair de değerlendirmelerde bulundu.

Zeytinoğlu açıklamasında, Trump'ın ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve özellikle de İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ABD ile Avrupa arasındaki ayrılığı çok daha görünür hale getirdiğini söyledi. İKV Başkanı ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile olan görüşmesinde otomobil dışı sanayi ürünlerinin ticareti ile ilgili olarak uzlaşmaya varılmasının olumlu olduğunu ancak bunun tüm sorunların bittiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Zeytinoğlu ayrıca Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi AB ülkelerinin ve özel şirketlerin İran ile yaptıkları ticari anlaşmaların değerinin 600 milyar dolara yakın olduğuna işaret etti. Zeytinoğlu, “Nükleer anlaşmanın ardından uluslararası güçlerin ve küresel şirketlerin İran ile kurmuş olduğu ilişkiler, geçici olmayıp çok yönlü çıkarlara dayanıyor. Bu bakımdan Trump’ın İran politikasının, başta AB olmak üzere, uluslararası alanda beklenen desteği görmesi oldukça zor. Bu yönelimde küresel sermayenin de sanıldığı gibi bir çıkarı olmaz” dedi.



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