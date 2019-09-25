FİNANS

İl il "kooperatifçilik" dersi

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek - 18 ay sürecek projeyle ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet yürütebilecek kooperatifler kurulabilmesi ve farklı kooperatif modellerinin tanıtılması amaçlanıyor

AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi'ni hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, 18 ay sürecek Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet yürütebilecek kooperatifler kurulabilmesine ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve farklı kooperatif modellerinin tanıtılmasını amaçlıyor.

2020 yılı başından itibaren yola çıkacak tanıtım otobüsüyle gidilecek illerde, kooperatifçilik alanındaki uzmanlar tarafından esnaf ve sanatkarlara, ticaret erbabına, üreticilere, kooperatif ortaklarına ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı etkinlikler düzenlenecek.

Çalışma ziyaretleri kapsamında, 24 ilde iyi uygulama örnekleri tanıtılacak, mevcut kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, çocuklar ve gençlerle kooperatif modelinin ve birlikte çalışma anlayışının geliştirilmesine yönelik etkinlikler yapılacak, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülecek.

Ayrıca, ziyaret edilecek illerde ticaret odaları, esnaf ve sanatkar odaları birlikleri, üniversiteler ve STK'lerle ortak etkinlikler gerçekleştirilerek kooperatifçilik alanında uygun görülen iş fikirlerine danışmanlık desteği verilecek.

- Türkiye Kooperatifler Fuarı için geri sayım

Öte yandan, bakanlık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Türkiye Kooperatifler Fuarı, "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" temasıyla 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ülke kooperatif ürünlerini dünya ticaret ağına dahil etme misyonuyla organize edilen fuarda, kooperatifler ve üst kuruluşlarıyla kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, elektronik ticaret firmaları, esnaf ve çiftçilerden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın tüm aktörleri tek çatı altında toplanacak.

Fuarla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alım heyetlerine kooperatif ürünleri tanıtılarak bu kuruluşlar için yerli üretimde yeni ihracat rotaları belirlenecek.

Ayrıca, 7 milyon vatandaşın ortağı olduğu kooperatifler hakkında bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye genelinde ortaokullar arası resim yarışması düzenlenecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere fuar açılışında para ödülü takdim edilecek, 81 ilde dereceye giren resimler fuarda sergilenecek.

"Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler" ile bastonculuk, tarakçılık gibi geleneksel zanaatları devam ettirmeye çalışan kooperatif ürün ve zanaatları özel stant alanında icra edilerek geçmişin el emeği göz nuru mesleklerinin gelecek nesillere aktarımına katkı sağlanacak.

- Kooperatif Yasa Taslağı güncellenecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı itibarıyla 24 ilde proje başlatacaklarını belirterek, Kooperatif Yasa Taslağı'nı güncellemek için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı.

Esnafa yönelik tedarik ve dağıtım kooperatifinin kuruluşunun sözleşmelerini hazırladıklarını aktaran Pekcan, "Büyük zincir marketlere karşı mücadele edemeyen küçük esnafımız, dükkanlarındaki malzemeleri tedarik ve dağıtım kooperatifi kanalıyla alabilecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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