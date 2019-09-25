AYŞENUR SAĞLAM - Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçen yıl Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Projesi'ni hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, 18 ay sürecek Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet yürütebilecek kooperatifler kurulabilmesine ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesini ve farklı kooperatif modellerinin tanıtılmasını amaçlıyor.

2020 yılı başından itibaren yola çıkacak tanıtım otobüsüyle gidilecek illerde, kooperatifçilik alanındaki uzmanlar tarafından esnaf ve sanatkarlara, ticaret erbabına, üreticilere, kooperatif ortaklarına ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı etkinlikler düzenlenecek.

Çalışma ziyaretleri kapsamında, 24 ilde iyi uygulama örnekleri tanıtılacak, mevcut kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, çocuklar ve gençlerle kooperatif modelinin ve birlikte çalışma anlayışının geliştirilmesine yönelik etkinlikler yapılacak, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülecek.