FİNANS

İlaç sektöründen ihracat atağı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara ulaştı - En fazla ihracatın gerçekleştirildiği Güney Kore'ye satışlar bu dönemde yaklaşık 6 katına çıkarak 44,7 milyon dolardan 254,2 milyon dolara yükseldi - İthalat ise geçen yılın 9 ayına göre yüzde 3,4 ile sınırlı bir artış gösterirken, sektörün dış ticaret açığı yüzde 6,6 azaldı

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin "milli üretim seferberliği" başlattığı eczacılık ürünlerindeki ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yılın 9 ayında 161 ülkeye eczacılık ürünü ihraç etmeyi başardı. İhracatta, başta Güney Kore olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkeleri öne çıktı. ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere ihracatta da önemli artışlar gerçekleşti.

Türkiye'nin, 1 Mayıs 2013'te mal alım satımına ilişkin serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyduğu Güney Kore'ye eczacılık ürünleri ihracatı, bu dönemde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 44,7 milyon dolardan 254,2 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörün en fazla ihracat yaptığı yer Güney Kore olurken, bu ülkenin toplam sektör ihracatı içindeki payı yüzde 30'u buldu.

Eylül sonu itibarıyla ihracatın en hızlı arttığı bir başka pazar Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong oldu. Bu bölgeye ihracat yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 artış göstererek, 9,2 milyon dolardan 16,7 milyon dolara ulaştı.

Bir başka Asya ülkesi Singapur'a ihracat da aynı dönemde yüzde 70,2 artarak 9,4 milyon dolardan 16 milyon dolara çıktı.

- İlaç devi Almanya'ya 18,5 milyon dolarlık satış

Türkiye, söz konusu dönemde Asya ülkelerinin yanı sıra özellikle ilaç sektöründe iddialı gelişmiş ülkelere ihracatını da önemli oranda artırdı.

Dünyanın önemli ilaç şirketlerine ev sahipliği yapan Almanya'ya yönelik dış satım ocak-eylülde yıllık bazda yüzde 43,4 artarak 12,9 milyon dolardan 18,5 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde İtalya'ya ihracat yüzde 76,5 artışla 3,4 milyon dolardan 6 milyon dolara yükseldi.

Ayrıca, geçen yılın 9 ayında sadece 131 bin dolarlık satış yapılan İrlanda'ya ihracat 7 katına çıkarak 916,4 bin dolara ulaştı.

İlaç sektöründe iddialı ülkelerden ABD'ye ihracat da bu dönemde yüzde 22,2 artarak, 1,8 milyon dolardan 2,2 milyon dolara yükseldi.

- Afrika ve Orta Doğu pazarı

Afrika ve Orta Doğu pazarına bakıldığında, Libya öne çıktı. Bu ülkeye ihracat yılın 9 ayında yüzde 35 artarak, 15,1 milyon dolardan 20,4 milyon dolara ulaştı.

Bu dönemde Sudan'a ihracat ise yüzde 152 artışla 477 bin dolardan 1,2 milyon dolara yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta yüzde 84'lük artışla 5,6 milyon dolarlık satım rakamı 10,3 milyon doları buldu. Umman'a ihracat da yüzde 166,7 artışla 600 bin dolardan 1,6 milyon dolara ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 ile sınırlı bir artış göstererek, 3,3 milyar dolara çıktı, sektörün dış ticaret açığı yüzde 6,6 azaldı.

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttıToplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı
Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldiTavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eczacılık ürünleri Güney KORE ihracat İlaç Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

Hürriyet Emlak istihdam sayısını artırmaya devam ediyor 

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

ÇİB uyardı : İran’dan çelik ithalatı 10 ayda beş kat arttı

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

TUSAŞ Bahreyn International Airshow'a T625 ile katılıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Eylül'de 1.6 milyar adete yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.