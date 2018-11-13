İlaç sektöründen ihracat atağı

ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin "milli üretim seferberliği" başlattığı eczacılık ürünlerindeki ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49,4 artarak 845,7 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yılın 9 ayında 161 ülkeye eczacılık ürünü ihraç etmeyi başardı. İhracatta, başta Güney Kore olmak üzere Asya ve Uzak Doğu ülkeleri öne çıktı. ABD ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere ihracatta da önemli artışlar gerçekleşti.

Türkiye'nin, 1 Mayıs 2013'te mal alım satımına ilişkin serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyduğu Güney Kore'ye eczacılık ürünleri ihracatı, bu dönemde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık 6 katına çıkarak 44,7 milyon dolardan 254,2 milyon dolara yükseldi. Böylece sektörün en fazla ihracat yaptığı yer Güney Kore olurken, bu ülkenin toplam sektör ihracatı içindeki payı yüzde 30'u buldu.

Eylül sonu itibarıyla ihracatın en hızlı arttığı bir başka pazar Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong oldu. Bu bölgeye ihracat yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 artış göstererek, 9,2 milyon dolardan 16,7 milyon dolara ulaştı.