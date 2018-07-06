İlave istihdama teşvik uygulaması

İşverenlerin işe aldıkları ilave çalışan için 12 ay boyunca yararlanacağı gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin şartlar belirlendi.

Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, "torba kanun" olarak da bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile getirilen istihdam teşviklerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Düzenlemeyle 2020 yılı sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 dönemi) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulanacak. Bu süre, işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlarla engelli sigortalılar için 18 ay olacak.

İşverenlerin, söz konusu tarihlerde işe aldıkları sigortalılardan dolayı gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma şartları da belirlendi. Sigortalının Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, sigortalının işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde, toplam 10 günden fazla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirilmemiş olması ve sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç sigortalı olmaması gerekecek. Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında iş yerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması şartı da aranacak.