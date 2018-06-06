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İlbank ile ASAT arasında 58 milyon avroluk kredi sözleşmesi

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Anlaşma, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin şahitliğinde imzalandı

İlbank ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü arasında 58 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "ASAT Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetim Projesi Alt Kredi Anlaşması" imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlbank AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank'ın sürdürdüğü proje kapsamında Dünya Bankasından sağlanan 30 yıl vadeli ve sıfıra yakın faizli bir kredi bulunduğunu belirterek, "Antalya'nın su kanalizasyon ve altyapı hizmetleriyle ilgili talebi olunca biz de büyük bir kısmını Antalya'ya kullandırmayı kendimize adeta görev bildik." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Büyükşehir Yasası ile hizmet sınırlarının 10 kat büyüdüğünü, buna paralel kentin yeni altyapı ihtiyaçlarının ortaya çıktığını kaydetti. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu gibi altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Türel, şöyle devam etti:

"Dünya Bankası-Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından temin edilen finansman için İlbank AŞ ile Antalya ASAT Genel Müdürlüğü arasında Sürdürülebilir Şehirler Projesi Faz-II kapsamında, 30 yıl vadeli 5 yılı geri ödemesiz 58 milyon avro tutarında alt kredi anlaşması imzalıyoruz. Bu alt kredi anlaşması, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içerisinde yer alan içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı yatırımlarımızı daha hızlı ve sistematik bir şeklide hayata geçirmemize imkan sağlıyor."

Göreve başladıklarında 2 atık su tesisi olan Antalya'nın bugün 32 atık su arıtma tesisi bulunduğunu ve 640 kilometrelik sahil bandında 1 milimetreküp su arıtmadan denize gönderilmediğini belirten Türel, kentteki büyümeye ve ihtiyaca göre yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İlbank

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