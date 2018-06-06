İlbank ile ASAT arasında 58 milyon avroluk kredi sözleşmesi

İlbank ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü arasında 58 milyon avroluk kredi sözleşmesi imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "ASAT Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetim Projesi Alt Kredi Anlaşması" imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İlbank AŞ Genel Müdürü Yusuf Büyük, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İlbank'ın sürdürdüğü proje kapsamında Dünya Bankasından sağlanan 30 yıl vadeli ve sıfıra yakın faizli bir kredi bulunduğunu belirterek, "Antalya'nın su kanalizasyon ve altyapı hizmetleriyle ilgili talebi olunca biz de büyük bir kısmını Antalya'ya kullandırmayı kendimize adeta görev bildik." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Büyükşehir Yasası ile hizmet sınırlarının 10 kat büyüdüğünü, buna paralel kentin yeni altyapı ihtiyaçlarının ortaya çıktığını kaydetti. İçme suyu, atık su ve yağmur suyu gibi altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Türel, şöyle devam etti: