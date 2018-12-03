FİNANS

İlçeye kurulan üç fabrika işsizlere aş oldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

Ordu'nun 20 bin nüfuslu Ulubey ilçesinde, belediyenin desteğiyle açılan iki tekstil ve bir silah fabrikası, yaklaşık 400 kişiye istihdam sağladı - Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan: - "Yıl sonu itibarıyla fabrikalarda toplam 500 kişinin istihdamını öngörüyoruz"

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kurulan üç fabrika ilçedeki işsizlerin geçim kapısı oldu.

Ulubey Belediyesinin desteğiyle son yıllarda açılan iki tekstil ve bir silah fabrikası, daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan yöre halkına iş imkanı sağladı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri gün verdikleri istihdam sözünü tuttuklarını söyledi.

Belediyenin gayretleri sonucu ilçeye iki tekstil ve bir silah fabrikası açıldığını belirten Türkcan, fabrikalarda 400'e yakın işçi çalıştığını ifade etti.

Türkcan, yıl sonu itibarıyla fabrikalarda toplam 500 kişinin istihdamının öngörüldüğüne işaret ederek 20 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İlçeye yeni yatırım yapmak isteyen iş adamlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Türkcan, "İş adamlarımız yeter ki fabrika kurmak istesin. Biz kendilerine sonuna kadar yardımcı olmaya çalışırız." dedi.

Türkcan, zaman zaman fabrikalarda çalışacak işçi bulamadıklarını kaydederek "Bu konuda gençlerimize çağrı yapıyoruz. Gelsinler, buralarda çalışsınlar. Biz kendileri için bu fabrikaları açtık. İş beğenmemezlik yapmasınlar." ifadesini kullandı.

Fabrikaların açılmasıyla ilçeye tersine göçün başladığını belirten Türkcan, fabrikaların bu yönüyle de amacına ulaştığını söyledi.

Türkcan, fabrikaların açılmasıyla ilçede işsizliğin en aza indirildiğini ifade ederek fabrikaların açılmasına katkı sunan başta iş adamları olmak üzere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği, bölge milletvekilleri ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür etti.

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