“İleri tarihli fiziksel teslimatlı elektrik piyasası ile fiyatlar anlık izlenebilecek”

İSTANBUL,(DHA) - EPİAŞ tarafından 2020 yılında devreye alınması planlanan İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’nda (İTEP) ilk etapta kullanıcılara işlem hacmi limiti getirilmemesi gerektiğini belirten CK Enerji Ticaret Direktörü Hüseyin Yeğin, “İTEP, gelecek dönemlere ait elektrik fiyatlarındaki değişimleri anlık olarak izleme imkanı sağlayacak” dedi.

Türkiye Enerji Zirvesi bünyesinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde (ISTRADE 2019) enerji ticaretindeki güncel durumu ve gelecek beklentileri masaya yatırıldı. 29-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen; çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcının yer aldığı zirvede CK Enerji Ticaret Direktörü Hüseyin Yeğin, İTEP olarak ifade edilen ‘İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası’ oturumunda panelist olarak görüşlerini dile getirdi.

2020’DE DEVREYE ALINMASI PLANLANIYOR

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) 2020 yılı ortasında devreye almayı planladığı sistemi anlatan Yeğin, ‘Teminat bakımından alıcılar açısından tezgah üstü piyasaya kıyasla İTEP’de çok ciddi bir maliyet farkı gözükmeyeceği’ konusundaki değerlendirmelerle ilgili olarak, “Öncelikle belirtmek isterim ki, İTEP’in teminat netleme mekanizmasından ötürü, al-sat yapan ticaret şirketlerine yararı tartışılmaz. Bu şirketler, tezgâh üstü piyasada alım-satım işlemlerinde pozisyonlarını kapatmış olsa bile, alım yönündeki işlemler için teminat mektubu vermeye devam ediyorlar. Fakat İTEP ile birlikte pozisyonlarını kapattıkları anda teminat yükümlülükleri de ortadan kalkmış olacak. Bizim gibi doğal alıcı konumunda olan görevli tedarik şirketleri açısından, İTEP için teminat yükümlülüklerinin hemen hemen tezgah üstü piyasa ile aynı olacağını söylemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum” dedi.