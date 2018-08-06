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İletişimde şikayet azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

BTK'ya bu yılın birinci çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 45 bin 524'e geriledi - Sektör bazında en fazla şikayet yüzde 52 ile internet servis sağlayıcıları sektörüne ilişkin oldu

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ocak-mart döneminde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak, 50 bin 499'den 45 bin 524'e düştü.

AA muhabirinin, BTK verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın birinci çeyreğinde kuruma toplam 45 bin 524 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 50 bin 499 şikayetin geldiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azaldı.

En fazla şikayet yüzde 52 ile internet servis sağlayıcılar sektörüne yönelik yapıldı. Şikayetlerin 23 bin 679'u internet servis sağlayıcıları, 18 bin 192'si mobil, 2 bin 431'i sabit telefon, bin 84'ü uydu platformu, 138'i kablo TV hizmetlerine ilişkin oldu.

Birinci çeyrek itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetine 2 bin 70, uydu platform hizmetlerine 253, mobil elektronik haberleşme hizmetlerine 230, sabit telefon hizmetlerine 211 ve Kablo TV hizmetlerine yönelik 113 tüketici şikayeti geldi.

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın ilk çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 61,2'si faturalara ilişkin oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde ise en fazla şikayet yüzde 56,9 ile bağlantı sorunu konusunda yapıldı.

Uydu platformu hizmetinde ise aboneliğin feshi ve iptaliyle geçici olarak durdurulmasına ilişkin şikayetler öne çıktı. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 42,2'sine ulaştı.

Sabit telefon hizmetinde ise en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin gelirken, bunun toplam şikayetlerdeki payı yüzde 79,5'i buldu.

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