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Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

KONYA Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilme ihalesi kapsamında, Ilgın Şeker Fabrikası'nın 636 milyona Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışının iptal edildiğini belirtti.

Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

KONYA, (DHA) - KONYA Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, özelleştirilme ihalesi kapsamında, Ilgın Şeker Fabrikası'nın 636 milyona Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışının iptal edildiğini belirtti. Satın alan firma tarafından satış işlemlerinin gerçekleştirilmemesi üzerine satışın iptal olduğunu kaydeden Yazır, çiftçinin bu durumdan mutlu olduğu ve artık muhataplarının Türk Şeker Fabrikaları olduğunu söyledi.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait 25 şeker fabrikasından 14'ü, özelleştirilme kapsamında, nisan ayında ihaleye çıkarıldı. 2017- 2018 pancar alım ve işleme döneminde 33 milyon lira kar elde edilen Ilgın Şeker Fabrikası, 636 milyona Alteks Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alındı. Alteks Tekstil'in satış işlemlerini gerçekleştirmemesi üzerine satış iptal edildi.
Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, 33 milyon kar elde eden fabrikanın özelleştirilmesine baştan itibaren karşı olduklarını ve sonuçta satışın gerçekleşmemesinin sevindirici olduğunu belirtti. Yazır, Ilgın Şeker Fabrikası'nın, 2017- 2018 pancar alım ve işleme döneminde, 201 bin dekarlık alanda 53 bin üreticiye pancar ekimi yaptırdığını, kampanya döneminde de 1 milyon 455 bin ton pancar işlettiğini söyledi. Bu kampanya sürecinde 140 bin ton şeker üretiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Yazır, Ilgın Şeker Fabrikası'nın günlük 8 bin 500 ton kurulu kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.
Satışın iptal olmasının ardından artık çiftçinin muhatabının yeniden Türk Şeker Fabrikaları olduğunu hatırlatan Yusuf Yazır, kararın zamanlamasının da yerinde olduğunu, belirsizlik sona erdiği için gelecek yılın Ekim sözleşmelerinin de aksamadan yapılabilecek olmasının üreticiyi ferahlattığını, bölge üreticisinin de rahat nefes aldığını söyledi.

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Ilgın Şeker Fabrikası'nın satışının iptal edilmesi, çiftçileri sevindirdi

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