Ilısu Barajı Gölü tekneyle buluştu

SELMAN TÜR - Su seviyesinin giderek yükseldiği Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yapıldı.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) yaptığı, GAP'ın vizyon projesi ve can damarı olan Ilısu Barajı'nda temmuz ayından itibaren su tutulmaya başlandı. Bu sayede suyun 47 metre yükselmesinin ardından baraj gölüne ilk tekne indirildi.

Su seviyesi her geçen gün yükselen baraj gölü, turizm ve balıkçılık faaliyetleriyle yöre insanına ek gelir sağlayacak.

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'nın 24 milyon metreküp dolgu hacmi bakımından ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olduğunu söyledi.

Temmuz ayından itibaren barajda su tutulmaya başlandığına dikkati çeken Kösalı, şöyle konuştu

"DSİ tarafından yapılan ve ülkemizin 100 yıllık vizyon projesi içerisinde yer alan Ilısu Barajı'nda temmuz ayı itibarıyla su tutma işlemlerine başladık. Şu anda barajda su seviyesi yaklaşık 47 metre yüksekliğe ulaştı. Barajın güvenliği için yavaş yavaş depolamaya devam ediyoruz. Taşkın döneminden önce de bu yükleme işlemlerini tamamlamamız gerekiyor."

- 10,5 milyar metreküp su birikecek

Kösalı, göl alanında 10,5 milyar metreküp suyun depolanacağını belirterek, "Su tutma işlemleri devam ediyor, baraj gölünde su hızla yükseliyor. Aralık ayı itibarıyla Hasankeyf'te de suyu görmeye başlayacağız." diye konuştu.

Suyun yükselmesiyle tekne turu yapıldığını ifade eden Kösalı, "Barajdan Siirt'e kadar tekneyle yolcu taşımacılığı yapılabilir." dedi.

