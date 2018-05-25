Ilısu Barajı ve HES'ten ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar liralık katkı

SELMAN TÜR - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." dedi.

Mardin ve Şırnak il sınırları arasında Dicle Nehri üzerinde yapılan ve inşa sürecinde birçok kez PKK'lı teröristlerin hedefi olan ve saldırılara maruz kalan Ilısu Barajı ve HES'te önümüzdeki ay su tutulmaya başlanacak.

Yılda üreteceği elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira gelir sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES, Türkiye'nin ikinci büyük barajı olarak yerini alacak.

DSİ Genel Müdürü Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'nın 24 milyon metreküp dolgu hacmi bakımından ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olduğunu söyledi.

Ilısu Barajı'nın kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olduğunu anlatan Acu, "Bu proje bir bütün projedir, salt 'baraj bitti suyu tutuyoruz' demekle olacak bir proje değil. Ön yüzü beton dolgu baraj bu hacmiyle ki 24 milyon metreküp dolgu hacmi var, kendi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olan bir barajdır." dedi.