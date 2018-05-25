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Ilısu Barajı ve HES'ten ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar liralık katkı

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Murat Acu: - "Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak" - "Hidrolik olarak ürettiğimiz enerjinin yüzde 4'ünü Ilısu Barajı ve HES'te sağlayacağız. Hidrolik enerji yerli, dışa bağımlı olmayan bir enerji. Kendini yenileyebilen bir enerji olduğu için önemli"

SELMAN TÜR - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, "Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak." dedi.

Mardin ve Şırnak il sınırları arasında Dicle Nehri üzerinde yapılan ve inşa sürecinde birçok kez PKK'lı teröristlerin hedefi olan ve saldırılara maruz kalan Ilısu Barajı ve HES'te önümüzdeki ay su tutulmaya başlanacak.

Yılda üreteceği elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira gelir sağlayacak olan Ilısu Barajı ve HES, Türkiye'nin ikinci büyük barajı olarak yerini alacak.

DSİ Genel Müdürü Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı'nın 24 milyon metreküp dolgu hacmi bakımından ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olduğunu söyledi.

Ilısu Barajı'nın kurulu güç bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olduğunu anlatan Acu, "Bu proje bir bütün projedir, salt 'baraj bitti suyu tutuyoruz' demekle olacak bir proje değil. Ön yüzü beton dolgu baraj bu hacmiyle ki 24 milyon metreküp dolgu hacmi var, kendi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu hacmiyle dünyada birinci olan bir barajdır." dedi.

- Yıllık enerji üretimi 4 milyar 120 milyon kilowatt saat

Temelden 135 metre yükseklikteki Ilısu Barajı ve HES'te 6 türbin bulunduğunu bildiren Acu, barajın kurulu gücünün bin 200 megawatt, yıllık enerji üretiminin ise 4 milyar 120 milyon kilowatt saat olduğunu aktardı.

Acu, şöyle devam etti:

"Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. 6 türbinimiz var. Her biri 200 megawat üretim yapıyor. Toplamda bin 200 megawat üretim yapacak. Bu da yıllık 1,5 milyar lira gelir artışı sağlıyor. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. 4 milyar 120 milyon kilovatsaat ne anlama geliyor; bizim hidrolik olarak ürettiğimiz enerjinin yüzde 4'ünü buradan sağlayacağız. Hidrolik enerji yerli, dışa bağımlı olmayan bir enerji. Kendini yenileyebilen bir enerji olduğu için önemli, o yüzden bu projemiz önemli."

Barajın inşaat maliyetinin 1,5 milyar avro olduğunu kaydeden Acu, "Çok kısa sürede kendini telafi ediyor, amorti ediyor." diye konuştu.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de barajın daha çok enerji amaçlı olduğunu, bu nedenle çiftçilerin elektrik sıkıntısı yaşamayacaklarını söyledi.

Barajların önemli yatırımlar olduğunu vurgulayan Aydiş, şöyle konuştu:

"Haziran ayında su tutulmaya başlanacak ve bir yıl içerisinde etkisini gösterecek. Barajın bölgemize faydası çok olacak, o yüzden barajı önemsiyoruz. Çiftçilerimiz elektrikten çok daha fazla yararlanacaktır. Ayrıca topraklarını da vatandaşlarımız sulayacaktır. Bu yüzden de çiftçilerimize artı bir katkısı olacaktır. Bu yatırım kentimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemlidir. Dolayısıyla barajların hepimize katkısı olacaktır."

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