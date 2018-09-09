Ilısu Barajı'ndan etkilenen tarihi zaviye taşınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihi Zeynel Bey Türbesi ve Artuklu Hamamı'nın ardından Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasına yarın başlanacak.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Hasankeyf'te bulunan ve Ilısu Barajı göl alanından etkilenen kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için yoğun mesai harcandığı belirtildi.

Bu doğrultuda baraj sularından etkilenmeyecek Yukarı Şehir'in yeniden düzenlenerek açık hava müzesi haline getirildiği anımsatılan açıklamada, "Baraj göl alanından etkilenen Aşağı Şehir'de yer alan tarihi ve kültürel varlıklar ise son derece titiz metotlarla ya yerinde korunmakta ya da taşınarak yeni yerlerinde konumlandırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ile Artuklu Hamamı'nın yeni yerlerine taşındığı hatırlatılan açıklamada, Ilısu Barajı göl alanında kalan İmam Abdullah Zaviyesi'nin de türbe, minare ve müştemilat bölümü olmak üzere 3 parça halinde taşınacağı bildirildi.