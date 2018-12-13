"İlk 100 günlük performanstaki başarı ikincisi için umut veriyor"

Kopuz, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz. İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97'lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz. İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97'lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor." dedi.

Bu yılın büyük çalkantılarla geçtiğini ve 2018'in zor bir yıl olduğunu aktaran Kopuz, Türkiye'nin içinden çıktığı tarihi bir seçim sonrasında, ekonomisine kur üzerinden bir savaş başlatıldığını bildirdi.

Kopuz, "Ancak bütçe ve mali disiplin de göz önünde bulundurularak ivedilikle gerekli adımlar atıldı. Yürütülen çalışmalar ile kurdaki oynaklık bertaraf edildi.

Ağustosta 7,6 liraları gören dolar/TL kurunun, geçtiğimiz günlerde 5,20 lira civarına gerilediğine de şahit olduk. Dövizin ateşinin düşmesi ekonomi konusunda bizlere umut vermiştir." ifadelerini kullandı.

Ekimde 15,7 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık rekorunun kırıldığını, kasımda ise en yüksek kasım ayı performansına ulaşıldığını anımsatan Kopuz, ancak ithalat kalemlerinin azalması ile oluşacak düşük üretimin de bir tehlike olabileceğini, dengeli bir büyüme ile durgunluğa mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

\

- "Küresel sorunlar Türkiye'yi de zorluyor"

Kopuz, konuşmasında küresel sorunların Türkiye'yi de zorladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: