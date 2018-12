"İlk 100 günlük performanstaki başarı ikincisi için umut veriyor"

"ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini 90 gün boyunca artırmayacak. Bu durumun, küresel ticarete olumlu yansıyacağı beklentisi oluştu. Ancak, ABD'nin ticaret savaşları üzerinden her an Avrupa ve Çin'le daha fazla gerginlik yaşayabilme ihtimali halen mevcut. Üstelik dün İngiltere'de, Brexit nedeniyle Başbakan Theresa May ile ilgili güven oylamasına gidildi. Diğer yandan Fransa'da başlayıp Belçika'ya da sıçrayan sokak olayları Avrupa'yı sarsıyor. Küresel çapta çok fazla belirsizliğin olduğu bir süreç yaşanmasına rağmen, Türkiye'de Reel Sektör Güven Endeksi, kasım ayında 5.7 puan artarak 96.8'e yükselmiş durumda.

Küresel ekonomik sistemden 'büyümenin sürdürülebilirliği' noktasında gelen sinyaller de pek parlak değil. Bu nedenle, FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın 2019'da önemli bir parasal sıkılaştırma 'yapamayacağına' dair görüş ağırlık kazanıyor. Bu noktada bizim her adımımızı dikkatle atmamız, ekonomi yönetimimizi desteklememiz ve daha evvel de başardığımız gibi, bu rüzgârdan en az etkilenerek yolumuza devam etmemiz gerekmektedir."