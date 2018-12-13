FİNANS

"İlk 100 günlük performanstaki başarı ikincisi için umut veriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz: - "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz" - "İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97'lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz. İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97'lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor." dedi.

Kopuz, İSTİB'in aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı değerlendirdi.

İlk 100 günlük performansın herkese umut verdiğini dile getiren Kopuz, 4 ay önce 100 Günlük Eylem Planı'nın açıklandığını, hükümetin ve iş dünyasının bu plan çerçevesinde stratejilerini belirlediğini anımsattı.

Kopuz, "Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ile hedef ve stratejilerimizin daha da geliştirilerek hizmetimize sunulduğunu görüyoruz.
İlk 100 günlük eylem planında yakalanan yüzde 97'lik gerçekleşme performansı, İkinci 100 günlük plan için de hepimize umut veriyor." diye konuştu.

Bu yılın büyük çalkantılarla geçtiğini ve 2018'in zor bir yıl olduğunu aktaran Kopuz, Türkiye'nin içinden çıktığı tarihi bir seçim sonrasında, ekonomisine kur üzerinden bir savaş başlatıldığını bildirdi.

Kopuz, "Ancak bütçe ve mali disiplin de göz önünde bulundurularak ivedilikle gerekli adımlar atıldı. Yürütülen çalışmalar ile kurdaki oynaklık bertaraf edildi.
Ağustosta 7,6 liraları gören dolar/TL kurunun, geçtiğimiz günlerde 5,20 lira civarına gerilediğine de şahit olduk. Dövizin ateşinin düşmesi ekonomi konusunda bizlere umut vermiştir." ifadelerini kullandı.

Ekimde 15,7 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihinin aylık rekorunun kırıldığını, kasımda ise en yüksek kasım ayı performansına ulaşıldığını anımsatan Kopuz, ancak ithalat kalemlerinin azalması ile oluşacak düşük üretimin de bir tehlike olabileceğini, dengeli bir büyüme ile durgunluğa mahal verilmemesi gerektiğini vurguladı.

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- "Küresel sorunlar Türkiye'yi de zorluyor"

Kopuz, konuşmasında küresel sorunların Türkiye'yi de zorladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini 90 gün boyunca artırmayacak. Bu durumun, küresel ticarete olumlu yansıyacağı beklentisi oluştu. Ancak, ABD'nin ticaret savaşları üzerinden her an Avrupa ve Çin'le daha fazla gerginlik yaşayabilme ihtimali halen mevcut. Üstelik dün İngiltere'de, Brexit nedeniyle Başbakan Theresa May ile ilgili güven oylamasına gidildi. Diğer yandan Fransa'da başlayıp Belçika'ya da sıçrayan sokak olayları Avrupa'yı sarsıyor. Küresel çapta çok fazla belirsizliğin olduğu bir süreç yaşanmasına rağmen, Türkiye'de Reel Sektör Güven Endeksi, kasım ayında 5.7 puan artarak 96.8'e yükselmiş durumda.

Küresel ekonomik sistemden 'büyümenin sürdürülebilirliği' noktasında gelen sinyaller de pek parlak değil. Bu nedenle, FED'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın 2019'da önemli bir parasal sıkılaştırma 'yapamayacağına' dair görüş ağırlık kazanıyor. Bu noktada bizim her adımımızı dikkatle atmamız, ekonomi yönetimimizi desteklememiz ve daha evvel de başardığımız gibi, bu rüzgârdan en az etkilenerek yolumuza devam etmemiz gerekmektedir."

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