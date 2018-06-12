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İlk 1000 firmanın toplam ihracatı 92 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1,000 şirketin 2017 yılında toplam ihracatı, yüzde  13.4 artışla 92 milyar doları aştı.

Ahmet Erdem / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk 1,000 şirketin 2017 yılında toplam ihracatı, yüzde 13.4 artışla 92 milyar doları aştı.
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ‘İlk 1000 İhracatçı Firma 2017’ araştırması verilerine göre, en fazla ihracat yapan şirketler arasında lider 4 milyar 797 milyon dolarla yine Ford Otomotiv Sanayi'nin oldu.
Araştırmada ikinci sırada 4 milyar 443 milyon dolarlık ihracat ile Toyota’nın olurken, üçüncü sırayı 3 milyar 209 milyon dolarlık ihracat ile Tofaş aldı.
Araştırma verilerine göre ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 2017’de yüzde 13.4 artarak 92.3 milyar dolara çıkarken, otomotiv sektörü yüzde 27.2 pay ile artışta lider oldu. İller arasında ise İstanbul 426 firma ile ilk sırayı aldı.
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen yıl ihracatçıların çok verimli çalıştığını belirterek şunları söyledi:
"Bu yıl her ay, rekor ihracat açıkladık. Mart ayında tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet rekorumuzu kırmış olacağız.
"Açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarında ülkemiz ekonomisi yüzde 7,4 ile büyümede yine dünyada üst sıralarda yer aldı. Ekonomimiz güçlü yapısıyla yüksek oranlarda büyümeye devam ediyor."
1 milyar doları 10 firma geçebildi
TİM İlk 1000 İhracatçı Firma verilerine göre; ilk 1000 şirketin toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 58.8 olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50.3’üne ilk 500 firma, yüzde 8.5’ine de ikinci 500 firma imza attı.
Geriye kalan 70 bin firma da toplamın yüzde 41.2’sini gerçekleştirdi.
Öte yandan 436 firmanın ihracatı 25 ile 50 milyon dolar arasında kalırken, sadece 10 firma 1 milyar dolar ihracat barajını aşabildi.
Ar-Ge harcaması 6 milyar lirayı aştı
Büyükekşi, "2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Bu hedefe ulaşmak için daha yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız” dedi.
Geçen yıl 1000 firma arasında 202’sinde Ar-Ge merkezi olduğunu ve bu firmaların toplam 6.2 milyar liralık Ar-Ge harcaması yaptığını kaydeden Büyükeşi, 1000 firmanın içinde uluslararası tescilli marka sayısının 13 bin 473’e, patent sayısının ise 7 bin 426’ya yükseldiğini dile getirdi.
Yerli firmaların payı yüzde 61
Araştırma verilerine göre, 2017 yılında, ilk 1000 ihracatçı firmanın yüzde 66.8’ini üretici-ihracatçı, yüzde 16.5’ini ihracatçı, yüzde 12’sini grup dış ticaret ve yüzde 4.7’sini sektörel-sermaye dış ticaret şirketleri oluşturdu.
Firmaların sermaye yapısı dağılımına bakıldığında; araştırmaya katılan firmaların yüzde 81’ini yüzde 100 yerli firmalar oluşturuyor. Geriye kalan firmaların yüzde 11.3’ü yüzde 100 yabancı, yüzde 7.4’ü de yerli-yabancı ortaklı yapıya sahip.
Yerli firmaların, ilk 1000 içerisindeki ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61 düzeyinde. Yerli-yabancı ortaklı firmaların oranı ise bu alanda yüzde 24 seviyesinde.
Bir başka deyişle, bu sınıflama içerisinde firma başına en yüksek ihracata yerli-yabancı ortaklı firmalar sahip durumda.

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