İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2017 yılında en fazla ihracat yapan firma 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan oldu.

TİM'in 2017 yılı “İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçları, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla açıklandı.

TİM verilerine göre, 2017 yılında en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında zirvenin sahibi 4 milyar 797 milyon dolar ile Ford Otosan oldu.

Listede 4 milyar 443 milyon dolar ile Toyota ikinci sırada yer alırken, üçüncü 3 milyar 209 milyon dolar ile Tofaş olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

