İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İlk 1000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında otomotiv sektörü yüzde 27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadı.” dedi. Büyükekşi, TİM'in 2017 yılı “İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, Atılım Yılı ilan ettikleri 2017 yılında yakalanılan güçlü ihracat artışına katkı sağlayan bütün ihracatçıları kutladı. Geçen sene ihracatçıların çok çalıştığını ve dünya ortalamasının üzerinde bir ihracat artışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükekşi, şunları kaydetti: “Şüphesiz ki bu başarıya en büyük katkıyı ilk 1000’e giren ihracatçı firmalarımız sağladı. 71 bin ihracatçımız arasından sıyrılarak en büyük 1000 ihracatçımız arasına girme başarısı gösteren ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Önceki toplantılarımızda sürekli dile getirdiğimiz gibi 2017 yılı sonunda 2018 yılının Rekorlar Yılı olacağını söylemiştik.

İlk 5 aylık rakamlar bu sözümüzü doğrular nitelikte geldi. Bu dönemde her ay aylık bazda rekor ihracat açıkladık. Mart ayında ise tarihimizde ilk defa aylık 15 milyar dolar barajını aştık. Yıl sonunda ise 170 milyar doların üzerine çıkarak yıllık bazda Cumhuriyet tarihi rekorumuz kırmış olacağız. Küresel dalgalanmaların 2016’da son bulmasıyla birlikte artış dünya ticareti de tekrar yükselişe geçti. Türkiye olarak biz de bu artışın çok daha üzerinde bir ihracat artışı yakalamalıyız. 2023 hedeflerimize giden yolda 2018 yılı bizim için çok önemli bir yıl olacak. 2017 yılında ihracatımızın dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0,9 ile rekor düzeye çıkmıştı. 2018’de inşallah bu oran daha yukarı çıkacak ve bir başka rekora da imza atacağız.” Büyükekşi, ihracatta yakalanılan bu başarının Türkiye’nin büyüme rakamlarına da yansıyacağını anlatarak, dün açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarının ülke ekonomisinin yüzde 7,4 ile tahminlerin üzerinde performans sergilediğini söyledi. Türkiye’nin büyüme tahminlerini aşağı çeken birçok kredi derecelendirme kuruluşunun bu başarıyla birlikte bir kez daha yanıldığını vurgulayan Büyükekşi, “Üzerimize oynanan bütün oyunlara rağmen ekonomimiz güçlü yapısıyla yüksek oranda büyümeye devam ediyor. İhracatımızdaki güçlü artış ile birlikte turizm sektörümüzdeki ivmelenme ekonomimizin yüksek oranda büyümesine katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.

Büyükekşi, TİM olarak 16 yıldan bu yana İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasını gerçekleştirdiklerini, otomotivden hazır giyime, makineden savunmaya kadar 26 sektörün tamamını kapsadığını belirterek, “Bildiğiniz gibi, ay sonundaki genel kurulumuzda 10 yıldır büyük onur duyarak yürütmüş olduğum TİM Başkanlığı görevimi devredeceğim. Dolayısıyla, bu basın toplantısı, Türkiye’nin İlk 1000 ihracatçısını açıkladığım 10’uncu ve son basın toplantısı olacak. Bu vesileyle beni bu göreve 2 dönem üst üste layık gören ihracatçılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu. Türkiye’nin 2017 yılındaki toplam ihracatının 157 milyar dolar olduğunu, 2016 yılına göre yüzde 10,2 artış yakaladıklarını hatırlatan Büyükekşi, küresel ticaretin yüzde 8,8 artış gösterdiği bir dönemde ihracatın bu artışın üzerinde yer aldığını, bu performansın kendilerini oldukça mutlu ettiğini kaydetti. Büyükekşi, ihracat rakamlarının artması kadardünya ticaretindeki payının artmasının da çok önemli olduğunu vurgulayarak, “3,2 milyon kişiye istihdam sağlayan 71 bin ihracatçının temsilcisi olarak alnımızın terini aklımızın terine karıştırdık. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

\ - “Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50,3’ünü ilk 500 firma yaptı” Büyükekşi, İlk 1000 ihracatçı firmanın 2017’de ulaştığı toplam ihracat büyüklüğüne bakıldığında bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 92,3 milyar dolar olduğunu hatırlatırken, ilk 1000 ihracatçının toplam ihracat içindeki payının 2016 yılında yüzde 58,8 olduğunu, böylelikle 3 yıldır düşüş eğilimi gösteren ilk 1000 ihracatçının payının 2017’de tekrar yükselişe geçmiş olduğunu söyledi. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50,3’ünü ilk 500 firmanın yaptığını, ikinci 500 firma ihracatın yüzde 8,5’ini, geri kalan 70 bin firmanın da toplamın yüzde 41,2’sini gerçekleştirdiğini dile getiren Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Performanslarına göre firma sayıları ise ilk 1000’de en fazla ihracatçı firmamız 25 milyon ile 50 milyon dolar arasında 436 firma var. 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan firma sayısı ise 10. Potansiyelimizi göz önüne aldığımızda bu rakamı yeterli bulmamız mümkün değil. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Bu hedefe ulaşmak için daha yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeliyiz. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız.

2017 yılında, ilk 1000 ihracatçı firmanın yüzde 66,8’ini üretici ihracatçı, yüzde 16,5’ini ihracatçı, yüzde 12’sini grup dış ticaret ve yüzde 4,7’sini sektörel-sermaye dış ticaret şirketleri oluşturdu. Firmalarımızın sermaye yapısı dağılımına baktığımızda araştırmaya katılan firmalarımızın yüzde 81’ini yüzde 100 yerli firmalar oluşturuyor. Geriye kalan firmaların yüzde 11,3’ü yüzde 100 yabancı, yüzde 7,4’ü yerli-yabancı ortaklı yapıya sahip. Yerli firmalarımızın ilk 1000 içerisindeki ihracattan aldıkları pay ise yüzde61 düzeyinde. Yerli-yabancı ortaklı firmaların oranı ise bu alanda yüzde 24 seviyesinde. Yani, bu sınıflama içerisinde firma başına en yüksek ihracata yerli-yabancı ortaklı firmalar sahip durumda.” \ - “Otomotiv sektörü birincilik koltuğunu kaptırmadı” Büyükekşi, ilk 1000 ihracatçının sektör bazındaki performanslarına bakıldığında otomotiv sektörünün yüzde 27,2 pay ile 2017 yılının da birincilik koltuğunu kimseye kaptırmadığını anımsatarak, sektörün 2017’de 28 milyar 535 milyon dolarlık ihracat yaptığını, bu ihracatın yüzde 88’lik kısmının ilk 1000 içerisinde yer alan otomotiv ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

İkinci büyük sektörün olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk 1000 içerisindeki payının yüzde 9,7, çelik sektörünün payının 9,5 olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Büyük sektörlerimiz arasında toplam ihracattan en fazla payı otomotiv aldı. Yine büyük sektörlerimizden olan kimyevi maddeler sektörümüzde ise ilk 1000 içerisinde yer alan firmalarımızın payı yüzde 54 oldu. Tekstil sektörümüzde ise bu oran yüzde 38. Yani bu sektörlerimizde ihracat daha çok tabana yayılırken otomotiv ve çelik gibi sektörlerimizde ihracat daha çok büyük firmalar tarafından yapılıyor. Firma sayısı açısından baktığımızda 162 firma ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon, 107 firma ile Kimyevi Maddeler, 94 firma ile Otomotiv, 80 firma ile Çelik, ve 74 firma ile Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ilk 5 sektör oldu.” şeklinde konuştu. \ - “İstanbul’un ihracat içerisindeki ağırlığı devam ediyor” Büyükekşi, ilk 1000 ihracatçı firmanın illere göre dağılımına bakıldığında 2017’de 426 firma ile İstanbul’un yine birinci olduğunu ifade ederek, “İstanbul’un ihracat içerisindeki ağırlığı devam ederken, firma sayısı bazında payı gerilemeye devam ediyor. İzmir 83 firma ile ikinci oldu ve Gaziantep’te firma sayısı 68 ile üçüncü sırada yer aldı. İhracatta farklı illerin ağırlığının arttığı görüyoruz. İhracatımızın bölgesel ve sektörel düzeyde farklılaşması ve yaygınlaşması bizleri memnun ediyor. İlk 1000 İhracatçı firmanın bölgesel dağılımına baktığımızda Marmara Bölgesi 579 firma ile her zaman olduğu gibi birinci sırada. İkinci sırada 159 firma ile Ege Bölgesi alırken, üçüncü sırada 79 firma ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi geliyor.” diye konuştu.