İlk 500 sanayi kuruluşu sıralamasına ASO'dan 39 firma girdi

İlk 500 Sanayi Kuruluşu içinde yer alan ASO üyesi firmalar şöyle:

"ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ, MAN Türkiye AŞ, Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ, ROKETSAN, Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket, Tarım Kredi Yem San. ve Tic. AŞ, HAVELSAN AŞ, FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. AŞ, RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim AŞ, Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. AŞ, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat AŞ, Oyak Beton San. ve Tic. AŞ, Mitaş Endüstri San. Tic. AŞ, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. AŞ, Ortadoğu Rulman San. ve Tic. AŞ, Park Termik Elektrik San. ve Tic. AŞ, Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol San. Tic. AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ, Şahinler Metal San. ve Tic. AŞ, Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. AŞ, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ, Nurol Makina ve Sanayi AŞ, Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. AŞ, Votorantim Çimento San. ve Tic. AŞ, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ, Erkunt Sanayi AŞ, ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. AŞ, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü."

