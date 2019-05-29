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İlk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında Çanakkale'den 4 firma yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

İlk 500 sanayi kuruluşu sıralamasında Çanakkale'den 4 firma yer aldı

ÇANAKKALE (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2018 verileriyle gerçekleştirilen ilk 500 sanayi kuruluşu sıralamasına Çanakkale'den 4 firma girdi.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İSO'nun "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Semizoğlu, Çanakkale'den İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ'nin 9'uncu, İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım AŞ'nin 60'ıncı, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 112'nci ve Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 446'ncı sıradan listeye girdiğini ifade etti.

Bu tablonun kendilerini gururlandırdığını belirten Semizoğlu, şunları kaydetti:

"Kendilerine ilimiz ekonomisine, istihdamına sağladıkları katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk 500'de açıklanan firma sayısında çok ciddi bir artış var. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payında ilk kez hissedilir bir artış yaşandı. İSO 500 içinde orta yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların yarattığı katma değer payının yüzde 23,8'den yüzde 27,5'e yükselmesi ülkemiz adına memnuniyet verici."

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Anahtar Kelimeler:
araştırma çanakkale İSO sanayi şirketleri

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